Ahmeti dhe Rexhepi nga Reçica e Madhe: Bashkimi është çelësi për të ardhmen e Tetovës

Ahmeti dhe Rexhepi nga Reçica e Madhe: Bashkimi është çelësi për të ardhmen e Tetovës

Kandidati për kryetar komune, Bajram Rexhepi, së bashku me liderin e BDI-së, Ali Ahmeti, kanë vizituar shtabin e AKI-së në Reçicë të Madhe.

Gjatë vizitës, Rexhepi theksoi se ky takim simbolizon bashkëpunimin dhe angazhimin e përbashkët për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për qytetin e Tetovës.

“Është koha për të treguar se vetëm kur bëhemi bashkë mund ta ndërtojmë të ardhmen e Tetovës,” deklaroi Rexhepi.

Ai shtoi se bashkëpunimi dhe pjesëmarrja aktive e qytetarëve janë çelësi për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e jetesës në komunë.

MARKETING

Të ngjajshme

Erdogan: Turqia dorëzoi tanket e para vendase “Altay” forcave të saj të armatosura

Erdogan: Turqia dorëzoi tanket e para vendase “Altay” forcave të saj të armatosura

SHBA heq sanksionet ndaj degëve të Rosneft të menaxhuara nga Gjermania

SHBA heq sanksionet ndaj degëve të Rosneft të menaxhuara nga Gjermania

Mickoski: Le të bashkohemi në Kërçovë pa dallime etnike e politike më 2 nëntor

Mickoski: Le të bashkohemi në Kërçovë pa dallime etnike e politike më 2 nëntor

30 ditë paraburgim për drejtorin dhe një zyrtar tjetër të Higjienës Komunale

30 ditë paraburgim për drejtorin dhe një zyrtar tjetër të Higjienës Komunale

Studimi: Mbi 1 milion përdorues të ChatGpt shprehin tendenca vetëvrasëse

Studimi: Mbi 1 milion përdorues të ChatGpt shprehin tendenca vetëvrasëse

Pamje tronditëse nga Gjiri i Atlantikut, “Uragani i shekullit” përfshin Xhamajkën, raportohet për viktima

Pamje tronditëse nga Gjiri i Atlantikut, “Uragani i shekullit” përfshin Xhamajkën, raportohet për viktima