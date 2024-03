Ahmeti: BDI që 22 vite nuk njeh humbje, Bujar Osmani e kemi super ligë të super ligave!

Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti sonte në konventën promovuese të Bujar Osmanit për president të vendit tha se BDI 22 vite nuk njeh humbje.

“BDI ka ngritur kuadro për këtë vend, për kete komb, ndaj ky është investimi më i madh që ne kemi bërë. Me BDI-në nuk është e lehtë të matesh, sepse të gjithë ju keni investuar në veprat kapitale kombëtare, që s’ka kush i shkul. Me ne askush le t’mos hyn në bela, se e gjen belaja! Nuk mund të luaj super-liga me liga lokale, ndaj ne Bujarin e kemi super ligë të super ligave!, deklaroi Ahmeti.

