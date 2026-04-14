Ahmeti: Bashkë me Ramën për të ardhmen e përbashkët
Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka njoftuar se në Tiranë ka zhvilluar takim me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama.
“Si gjithmonë, kënaqësi e veçantë, takimi me Kryeministrin e Shqipërisë, mikun tim, Edi Rama.
Bisedë e hapur për çështje me interes të përbashkët, me fokus në forcimin e bashkëpunimit ndërshqiptar, ruajtjen e vlerave tona kombëtare dhe avancimin e perspektivës evropiane të rajonit.
Me përkushtim për unitet, zhvillim dhe të ardhmen tonë të përbashkët!”, ka shkruar Ahmeti.