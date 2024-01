Agon Elezi largohet nga Kroacia, firmos me klubin e Bundesligës

Agon Elezi nuk do të jetë më pjesë e skuadrës së Varazhdinit në Kroaci. Reprezentuesi i përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut është larguar përfundimisht nga skuadra e elitës kroate, duke u transferuar në Bundesligën gjermane, te ekipi i Bohumit. 22 vjeçari ka arritur akordin dhe ka firmosur kontratën me skuadrën e tij të re. Agon Elezi para se të luaj me Varazhdinin në Kroaci, ai ishte pjesë e Skenderbeut në Shqipëri, teksa ka luajtur edhe për Vëllazërimin në Maqedoni, ndërsa si futbollist është i dalur nga shkolla e futbollit, Shkupi.

Kujtojmë se skuadra e re e Elezit aktualisht mban pozitën e 14-t në Bundesligë me 20 pikë të tubuara, duke lënë pas vetes emra të ekipeve si Union Berlin, Këlln e Mainc.

