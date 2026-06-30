Agnesa Muaremi emërohet drejtoreshë e re e çerdhes “Fidani”
IPKKF “Fidani” ka njoftuar se Agnesa Muaremi është emëruar në detyrën e drejtoreshës së institucionit.
“Me përvojën e saj 18-vjeçare si edukatore në IPKKF “Fidani”, profesionalizmin dhe përkushtimin e dëshmuar ndër vite, znj. Muaremi do ta udhëheqë institucionin me përgjegjësi, integritet dhe vizion, duke vazhduar zhvillimin dhe avancimin e tij.
Në emër të kolektivit të IPKKF “Fidani”, i urojmë mirëseardhje në detyrën e re, shëndet, suksese dhe një mandat të frytshëm, në shërbim të fëmijëve dhe stafit të institucionit”, thuhet në njofitmin e IPKK “Fidani”.