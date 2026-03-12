Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë: Bota përballet me krizën më të madhe të naftës në histori
Lufta në Lindjen e Mesme ka shkaktuar krizën më të madhe të furnizimit me naftë në histori, tha sot kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), Fatih Birol, një ditë pasi ra dakord të publikojë nivele rekord të rezervave strategjike të naftës për të lehtësuar mungesat dhe çmimet në rritje.
Sipas raportit të fundit mujor të tregut të naftës të IEA-s, furnizimi global pritet të bjerë me 8 milionë fuçi në ditë në mars për shkak të bllokadës së Ngushticës së Hormuzit, një kanal përgjatë bregdetit të Iranit, pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën një fushatë sulmesh ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt.
Vendet e Gjirit, përfshirë Irakun, Katarin, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite , kanë ulur prodhimin e tyre të përgjithshëm të naftës me të paktën 10 milionë fuçi në ditë, një sasi ekuivalente me pothuajse 10% të kërkesës globale, sipas IEA-s.
Agjencia shtoi se, pa një rifillim të shpejtë të rrjedhave detare, këto humbje pritet të rriten më tej.