Agjencia libaneze: Dronët izraelitë fluturojnë ulët mbi Bejrut
Dronët izraelitë fluturuan në lartësi të ulët mbi kryeqytetin libanez të Bejrutit dhe periferinë jugore ditën e sotme, raportoi Agjencia kombëtare shtetërore e lajmeve, transmeton Anadolu.
Nuk pati raportime për përdorimin e këtyre dronëve për të synuar një zonë specifike, as nuk kishte detaje rreth viktimave apo dëmeve.
Zhvillimi erdhi pasi presidenti libanez, Joseph Aoun bëri thirrje të martën për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve izraelite, tërheqjen e forcave izraelite nga territori libanez dhe lirimin e të burgosurve libanezë.
Vërejtjet e tij pasuan një sulm me dron izraelit të dielën që vrau 5 persona, përfshirë tre fëmijë, në jug të Libanit, tha Ministria e Shëndetësisë.
Një armëpushim u arrit në nëntor 2024 pas një cikli njëvjeçar sulmesh ndërkufitare midis Hezbollahut dhe Izraelit që filloi në tetor 2023. Konflikti u përshkallëzua në ofensivë të plotë izraelite deri në shtator 2024, duke rezultuar në më shumë se 4.000 vdekje dhe rreth 17 mijë të plagosur.
Sipas kushteve të armëpushimit, Izraeli duhej të tërhiqej plotësisht nga Libani jugor deri në janar 2025. Megjithatë, deri më tani ka tërhequr vetëm pjesërisht trupat dhe vazhdon të mbajë prani ushtarake në pesë pika kufitare.