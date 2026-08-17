Agjencia e OKB-së: Mbi 5 mijë njerëz janë zhvendosur nga një qytet në Sudanin juglindor në 4 ditë
Më shumë se 5.000 njerëz u zhvendosën nga një qytet në Sudanin juglindor gjatë katër ditëve për shkak të përkeqësimit të kushteve të sigurisë, tha të hënën Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, agjencia e OKB-së tha se ekipet e saj në terren vlerësuan se 5.355 njerëz, që përfaqësojnë 1.071 familje, u zhvendosën nga qyteti i Qaisan dhe shtatë fshatra në lokalitet, në shtetin e Nilit Blu.
Zhvendosja, në 12-15 gusht, ishte për shkak të përkeqësimit të kushteve të sigurisë, shtoi ai.
Familjet e prekura u larguan në vende të tjera brenda Qaisan, si dhe në lokalitetet e Al-Roseires dhe Wad Al-Mahi, gjithashtu në shtetin e Nilit Blu.
Situata në zonë mbetet e tensionuar dhe e paqëndrueshme, tha IOM.
Më 11 gusht, IOM tha se 2.500 njerëz, që përfaqësojnë 500 familje, u zhvendosën nga Qaisan për shkak të përkeqësimit të pasigurisë dhe përleshjeve në zonë.
Në të njëjtën ditë, autoritetet e Kaisan thanë se ushtria sudaneze kishte zmbrapsur një sulm nga Forcat paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) dhe aleate Lëvizja Çlirimtare Popullore e Sudanit-Veri (SPLM-N) në qytetin afër kufirit etiopian.
Ushtria sudaneze kontrollon pjesë të mëdha të shtetit të Nilit Blu, ndërsa SPLM-N ka luftuar kundër qeverisë që nga viti 2011, duke kërkuar autonomi si në Kordofanin e Jugut ashtu edhe në Nilin Blu.
Që nga prilli i vitit 2023, RSF dhe ushtria sudaneze kanë luftuar për një mosmarrëveshje në lidhje me integrimin e forcës paraushtarake në ushtri.
Lufta ka vrarë dhjetëra mijëra sudanezë dhe ka zhvendosur rreth 13 milionë, duke shkaktuar zi buke në një nga krizat më të këqija humanitare në botë.