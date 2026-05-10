Agjencia detare e Britanisë: Anije mallrash në Gjirin Persik u godit nga “predhë e panjohur” pranë Dohas

Një anije mallrash u godit sot nga një “predhë e panjohur” 23 milje detare në verilindje të kryeqytetit të Katarit, Doha, sipas Qendrës për Operacionet Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.

“Pati një zjarr të vogël që është shuar dhe nuk ka viktima”, tha UKMTO-ja në një deklaratë të publikuar përmes platformës sociale amerikane X.

Autoritetet po hetojnë incidentin, thuhet më tej, ndërsa nuk është raportuar ndonjë ndikim në mjedis.

Autoritetet nuk kanë dhënë detaje mbi origjinën apo natyrën e predhës.

