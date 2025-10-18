Agjencia detare britanike: Një anije goditet nga një predhë e panjohur pranë Jemenit

Agjencia detare e Mbretërisë së Bashkuar ka bërë të ditur se një anije është goditur nga një “predhë e panjohur” në lindje të qytetit port Aden në Jemen, duke shkaktuar zjarr, transmeton Anadolu.

Agjencia e Operacioneve të Tregtisë Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) tha se mori një raport për një incident 116 milje detare në lindje të Adenit në Jemen.

“Në Jemen, një anije është goditur nga një predhë e panjohur, duke rezultuar në një zjarr. Autoritetet po hetojnë”, tha UKMTO.

Agjencia shtoi se anijet këshillohen të kalojnë me kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.

Deti i Kuq është një nga rrugët detare më të përdorura në botë për dërgesat e naftës dhe karburantit.

Grupi Houthi i Jemenit ka shënjestruar anije mallrash të lidhura me Izraelin në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit në një shfaqje solidariteti me palestinezët në Rripin e Gazës, ku të paktën 68 mijë njerëz janë vrarë në një sulm brutal izraelit që nga tetori i vitit 2023.

