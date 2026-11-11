Agjencia britanike e sigurisë detare raporton për një incident me një cisternë nafte në Ngushticën e Hormuzit
Agjencia britanike për Operacionet e Tregtisë Detare (UKMTO) bëri të ditur të mërkurën se kishte marrë një njoftim për një incident që përfshin një cisternë nafte në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një paralajmërim të publikuar, agjencia tha se njoftimi kishte ardhur nga autoritetet ushtarake, por nuk dha hollësi të tjera rreth incidentit.
UKMTO-ja bëri të ditur se në momentin e raportimit nuk dihej gjendja e ekuipazhit, shkalla e dëmeve të mundshme apo ndikimi në mjedis.
Nuk kishte informacione as për natyrën e ngarkesës së cisternës, destinacionin, emrin apo flamurin nën të cilin lundronte.
Agjencia u këshilloi anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë, ndërsa autoritetet po hetojnë rastin.
Të martën, Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) thanë se një cisternë nafte kishte goditur një minë detare dhe kishte shpërthyer, pasi kishte përdorur një itinerar në Ngushticën e Hormuzit të paautorizuar nga Teherani.
Incidenti ndodh në një kohë të tensioneve të shtuara detare në këtë ngushticë, pas ofensivës SHBA–Izrael kundër Iranit më 28 shkurt.
Autoritetet iraniane kanë paralajmëruar vazhdimisht anijet tregtare që të mos përdorin itinerare detare jashtë atyre të përcaktuara nga Teherani.
Pavarësisht përpjekjeve diplomatike dhe një memorandumi të nënshkruar nga Uashingtoni dhe Teherani në qershor, mosmarrëveshjet lidhur me lundrimin dhe sigurinë detare në këtë korridor strategjik kanë vazhduar.