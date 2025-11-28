Agjencia antikorrupsion bastis shtëpinë e shefit të kabinetit të Zelenskyt
Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit e Ukrainës (NABU) po kryen kërkime në ambientet e lidhura me shefin e kabinetit të presidentit Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si pjesë e një hetimi të madh për korrupsion që përfshin kompaninë shtetërore të energjisë bërthamore.
NABU tha se kërkimet janë pjesë e një hetimi dhe nuk specifikoi statusin e Yermak në të.
Shefi i stafit të Zelenskyt deklaroi se po bashkëpunonte plotësisht me hetuesit.
“Sot, NABU dhe SAPO po kryejnë veprime procedurale në shtëpinë time. Hetuesit nuk po hasin asnjë pengesë”, tha Yermak.
“Atyre u është dhënë akses i plotë në apartament dhe avokatët e mi janë në vendngjarje, duke bashkëvepruar me zyrtarët e zbatimit të ligjit. Nga ana ime, unë po ofroj bashkëpunim të plotë.”
NABU dhe SAPO (Zyra e Prokurorit Special Antikorrupsion) kanë disa javë që po hetojnë rastin e korrupsionit që përfshin monopolin shtetëror bërthamor Energoatom.
Tetë të dyshuar janë akuzuar në atë që përbën hetimin më të gjerë për korrupsion që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në fillim të vitit 2022. /Telegrafi/