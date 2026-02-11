Afrim Gashi uron Albulena Haxhiun për zgjedhjen në krye të Kuvendit të Kosovës
Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi ka uruar Albulena Haxhiun për zgjedhjen e saj në detyrën e Kryetares së Kuvendit të Republikës së Kosovës.
“Në emër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, shpreh urimet e përzemërta për zgjedhjen e znj. Albulena Haxhiu në detyrën e Kryetares së Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Zgjedhja e saj në këtë funksion të rëndësishëm përfaqëson një përgjegjësi të madhe për avancimin e proceseve demokratike dhe parlamentare në Republikën e Kosovës.
Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve tona karakterizohen nga respekti i ndërsjellë, bashkëpunimi i qëndrueshëm dhe miqësia e sinqertë. Duke vlerësuar raportet e shkëlqyera bilaterale dhe raportin e çmuar personal, besoj fuqishëm se së bashku do të vazhdojmë ta thellojmë dialogun dhe partneritetin ndërparlamentar, në funksion të interesave të qytetarëve tanë dhe të perspektivës së përbashkët europiane.
I uroj suksese në ushtrimin e detyrës fisnike dhe shpreh gatishmërinë time të plotë për bashkëpunim të hapur dhe konstruktiv ndërmjet dy kuvendeve dhe shteteve tona”, ka shkruar Gashi.