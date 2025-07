Afrim Gashi takon përfaqësuesen e Shërbimit Europian për Punë të Jashtme

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, realizoi një takim me Zuzana Mihalkova Shutiakova nga Shërbimi Europian për Punë të Jashtme, me të cilën diskutoi për përkushtimin e Kuvendit në avancimin e reformave dhe harmonizimin e legjislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Europian, si pjesë e përpjekjeve për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit në BE.

Gjatë takimit, u theksuan sfidat aktuale dhe rëndësia e hapjes sa më të shpejtë të kapitujve negociues. Po ashtu, u nënvizua nevoja për parashikueshmëri dhe mbështetje të qëndrueshme nga institucionet europiane, për të ruajtur besimin e qytetarëve në procesin e integrimit europian.

Gashi shprehu mirënjohje për mbështetjen e deritanishme nga Bashkimi Europian dhe ritheksoi përkushtimin e Maqedonisë së Veriut ndaj synimit të saj strategjik -aanëtarësimit të plotë në BE.

