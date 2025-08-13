Afrim Gashi pjesëmarrës në gala për Marrëveshjen e Ohrit

Afrim Gashi pjesëmarrës në gala për Marrëveshjen e Ohrit

Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi ka njoftuar se ka marrë pjesë në gala mbrëmjen për nder të Marrëveshjes së Ohrit të organizuar nga zv/kryeministri Izet Mexhiti.
Gashi, ka shkruar se Marrëeshja e Ohrit, ishte një moment kyç në rrugën e paqes dhe bashkjetesës në RMV.
“Ishte kënaqësi të marr pjesë në një mbrëmje të veçantë, ku bashkë me miq, funksionarë dhe qytetarë e nderuam përvjetorin e Marrëveshjes së Ohrit, si një moment kyç në rrugën e paqes dhe bashkëjetesës në shtetin tonë.
Kjo ngjarje e organizuar nga Zëvendëskryeministri i Parë, Izet Mexhiti, u shndërrua në një magji artistike, falë interpretimit të jashtëzakonshëm të tenorit të madh, Ramë Lahaj.
Me çdo notë të tij, ai i dha jetë dhe shkëlqim kësaj mbrëmjeje, duke e bërë të paharrueshme për të gjithë ne”, ka shkruar kryeparlamentari Afrim Gashi.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI: Marrëveshja e Ohrit, garancia e barazisë dhe e një të ardhmeje stabile

BDI: Marrëveshja e Ohrit, garancia e barazisë dhe e një të ardhmeje stabile

Mexhiti: Shkupi u bë skenë e talentit shqiptar dhe artit botëror për 24-vjetorin e Marrëveshjes së Ohrit

Mexhiti: Shkupi u bë skenë e talentit shqiptar dhe artit botëror për 24-vjetorin e Marrëveshjes së Ohrit

Ziadin Sela: Të jemi në anën e duhur të historisë!

Ziadin Sela: Të jemi në anën e duhur të historisë!

Ministri i Jashtëm izraelit: Nuk do të lejoj zbatimin e zgjidhjes me dy shtete

Ministri i Jashtëm izraelit: Nuk do të lejoj zbatimin e zgjidhjes me dy shtete

Zejd Rexhepi: Qeveria monoetnike dhe anti-europiane po zhbën themelet e Marrëveshjes së Ohrit

Zejd Rexhepi: Qeveria monoetnike dhe anti-europiane po zhbën themelet e Marrëveshjes së Ohrit

Trupat janë gjetur në qese plastike! Një maqedonas dhe dy serbë janë gjetur të vrarë në Bolivi

Trupat janë gjetur në qese plastike! Një maqedonas dhe dy serbë janë gjetur të vrarë në Bolivi