Afrika e Jugut në histori, kalon grupet për herë të parë! “Azteca” i përulet Ochoas

Afrika e Jugut në histori, kalon grupet për herë të parë! “Azteca” i përulet Ochoas

Maseko çon “Bafana Bafana” aty ku nuk kishin arritur as në Botërorin e shtëpisë në 2010-ën. Meksika mund 3-0 Çekinë dhe e mbyll me pikë të plota.

Surprizon Afrika e Jugut, mund 1-0 Korenë e Jugut dhe shkon në 1/16-at e Kupës së Botës, ku do të ndeshet me Kanadanë në Los Angeles. Rezultat historik për një kombëtare, që nuk i kishte kaluar kurrë grupet, as në edicionin e 2010-ës, ku ishte organizatore e turneut.

Skuadra e trajnerit Broos është rritur ndeshje pas ndeshje dhe minutë pas minute. Pas një fillimi të pasigurt kundër koreano-jugorëve, e majta e Maseko në pjesën e dytë nuk i dha asnjë shans portierit Kim.

Zhgënjyese ndeshja e Son (i aktivizuar pas pushimit) me shokë, pasi nuk ishin asnjëherë të rrezikshëm për kundërshtarin. Koresë së Jugut i mjaftonte një barazim për ta mbyllur grupin në vend të dytë, pasi kishte mundur Çekinë në ndeshjen e parë. Kjo humbje i çon aziatikët në vend të 3-të, me 3 pikë, me rrezik konkret eliminimi.

Kthehet në shtëpi Çekia, që ka mbyllur një Botëror mjaft zhgënjyes, me 1 pikë në 3 ndeshje. Në “Azteca”, Meksika ka fituar 3-0 dhe ka festuar kreun e grupit me pikë të plota. Çekia u shpërbë në pjesën e dytë, ku Meksika realizoi 3 gola me Chavez, Quinones dhe Fidalgo.

Në fund pati hapësirë edhe për pasarelën e rezervuar portierit legjendar të Meksikës, Guliermo Ochoa. “Gardiani” 40-vjeçar, i cili luan Botërorin e 6-të në karrierë, u fut në fushë në vendin e Rangel për të përshëndetur publikun. Meksika tashmë pret të mësojë kundërshtarin e 1/16-ve, që do të dalë nga tabela e vendeve të treta më të mira.

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