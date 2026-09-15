Afrika e Jugut, 21 të vdekur në një sulm me makinë-bombë

Afrika e Jugut, 21 të vdekur në një sulm me makinë-bombë

Të paktën 21 persona u vranë sot në Afrikën e Jugut , në një përplasje midis tre automjeteve – dy minibusë taksi dhe një makinë pasagjerësh – në provincën e Kepit Perëndimor, njoftuan autoritetet.

Tre persona të tjerë u plagosën rëndë në aksidentin, i cili ndodhi në orët e para të mëngjesit midis qyteteve Prince Albert dhe Liu Hamka.

Për shkak të përplasjes, zona u bllokua për disa orë për të lehtësuar punën e ekipeve të shpëtimit. Shkaqet e aksidentit mbeten të paqarta në këtë kohë.

Aksidentet rrugore me pasoja fatale janë të zakonshme në Afrikën e Jugut dhe zakonisht i atribuohen shpejtësisë së tepërt , tejkalimeve të rrezikshme, lodhjes së shoferit, mirëmbajtjes së dobët të automjeteve dhe kushteve të këqija të rrugëve.

Pothuajse 11,500 njerëz u vranë në aksidente rrugore në Afrikën e Jugut vitin e kaluar, sipas shifrave të Ministrisë së Transportit.

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