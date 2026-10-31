AFP: Protesta të reja kundër qeverisë në Tiranë! Përplasje mes demonstruesve dhe policisë
Agjencia ndërkombëtare e lajmeve AFP i ka kushtuar një raport protestës së zhvilluar këtë të shtunë në Tiranë kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Në artikullin e publikuar më 31 tetor, AFP raporton se protestues të maskuar hodhën gurë dhe bomba molotov në drejtim të policisë, ndërsa kërkesa kryesore e demonstruesve ishte dorëheqja e kreut të qeverisë.
Sipas AFP-së, protestat në Shqipëri nuk kanë një organizim apo drejtues të vetëm. Ato nisën në mënyrë paqësore në muajin maj, të nxitura nga pakënaqësia për korrupsionin e perceptuar. Shkëndija e parë ishte kundërshtimi i një projekti për ndërtimin e një hoteli luksoz në një zonë të mbrojtur natyrore.
Agjencia vëren se, që nga mesi i tetorit, protestat janë shndërruar në një valë tubimesh, disa prej të cilave janë shoqëruar me përplasje. Përveç akuzave për korrupsion, qytetarët po shprehin pakënaqësi edhe për problemet në sistemin shëndetësor dhe mungesën e perspektivës për të rinjtë.
Protesta e kësaj të shtune nisi në mënyrë paqësore përpara Ministrisë së Arsimit, pavarësisht reshjeve të shiut. Më pas, situata u tensionua, pasi dhjetëra të rinj hodhën gurë dhe bomba molotov drejt policisë, ndërsa u vunë flakën edhe koshave të mbeturinave. Sipas raportimit të AFP-së, policia ndërhyri me dy autobotë uji për të shpërndarë protestuesit.
Në artikull përmendet edhe deklarata e një zyrtari, sipas të cilit 269 persona nën moshën 18 vjeç ishin arrestuar. Ndërkohë, AFP raporton se të mërkurën qeveria kishte ashpërsuar masat ndaj protestave, duke parashikuar gjoba deri në 5,500 euro për pjesëmarrësit që përfshihen në akte dhune.
Raportimi i AFP-së e vendos protestën e 31 tetorit në vazhdën e tubimeve të muajve të fundit, të cilat kanë nisur me kundërshtimin e një projekti ndërtimi dhe janë zgjeruar në protesta kundër qeverisë së Edi Ramës.