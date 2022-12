Afër dhe larg marrëveshjes historike Kosovë-Serbi

Shkruan: Xhelal NEZIRI, Tetovë

Kosova edhe një herë lëshoi pe për targat në pjesën veriore të saj. Marrëveshja e arritur më 23 nëntor pamundëson atë që të ndërmarrë masa ligjore që qytetarët në veri të vendit të regjistrojnë makinat e tyre me targat “RKS”. Ata do të vazhdojnë të lëvizin me targat “KM”, të lëshuara nga autoritetet serbe deri në arritjen e një marrëveshjeje për normalizim. Ky është prolongimi i katërt i zbatimit të ligjit në veriun e vendit që nga viti 2011, kur në Bruksel u nënshkrua Marrëveshja për Lirinë e Lëvizjes me Serbinë, kjo marrëveshje për heqjen e menjëhershme të targave serbe me shenjat e qyteteve të Kosovës, si PR (Prishtinë), GL (Gjilan) KM (Mitrovicë), dhe zëvendësimin e tyre me RKS (Republika e Kosovës). Për shkak të refuzimit të banorëve në veri të Kosovës, shumica e të cilëve janë serbë etnikë, qeveria e Prishtinës e shtyu për pesë vjet zbatimin e marrëveshjes. Në vitin 2016-të, për të njëjtat arsye e prolongoi edhe një herë për pesë vite shtesë. Nga shtatori i vitit 2021, kur skadoi edhe afati i dytë, qeveria e Prishtinës tenton të zbatojë ligjin e saj edhe në veri, por sërish pa sukses.

Taktizimet në Prishtinë dhe Beograd

Situata deri këtu është e qartë: Kosova si shtet pamundësohet që të sigurojë shtetin ligjor në një pjesë të territorit të saj. Kjo bëhet nga banorë lokalë që nuk e njohin sovranitetin e Kosovës dhe për këtë janë të mbështetur nga Serbia, si vend fqinj i cili nuk njeh shtetin e ri dhe e kushtëzon me lëshime të natyrës territoriale.

Që nga fillimi i dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit në vitin 2011, dy opsione kryesore kanë qenë në (ose nën) tavolinë: opsioni i “korrigjimit të kufirit” dhe i një lloj autonomie politiko-territoriale për komunat me shumicë etnike serbe. I pari nënkuptonte lënien e tri komunave të Kosovës në kuadër të shtetit serb në këmbim të disa vendbanimeve me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, kurse i dyti – themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe

Opsioni i shkëmbimit të territoreve vlerësohet se u varros nga viti 2021, kur në krye të SHBA-së erdhi presidenti Joe Biden. Pararendësi i tij, Donald Trump, kishte një qasje më pragmatike në zgjidhjen e këtij problemi, duke mos e përjashtuar as ndryshimin e kufirit. Gjermania dhe disa vende të Bashkimit Evropian (BE), ndërkohë, e refuzuan me ngulm këtë projekt, duke e rikthyer si më të mirë opsionin e dytë – atë të Asociacionit.

Çështja e refuzimit serb të Marrëveshjes së Lëvizjes së Lirë, pra zbatimit të targave “RKS” edhe në veri, lidhet me moszbatimin e marrëveshjes së arritur në vitin 2013, të harmonizuar në Bruksel në vitin 2015, e cila e obligonte Kosovën ta themelojë atë Asociacion. Në dhjetor të vitit 2015 Gjykata Kushtetuese e Kosovës kishte konstatuar se parimet e Asociacionit nuk janë harmonizuar plotësisht me Kushtetutën e Kosovës, duke e ndalur kështu zbatimin e Marrëveshjes. Problem, sipas Gjykatës Kushtetuese, është fakti se Asociacioni nuk bazohet në multietnicitet, por bashkon komuna të një etnie.

Pra, çështja Kosovë-Serbi është territoriale. Serbia duket se e ka pranuar realitetin e humbjes së Kosovës, por nuk pranon që serbët etnikë të ngelin jashtë kufijve të saj. Beogradi minon çdo përpjekje që Veriu të integrohet realisht në shoqërinë dhe institucionet kosovare. Kjo pjesë e Kosovës, që nga përfundimi i luftës së vitit 1999, duket se është projektuar të jetë pjesë e Serbisë. Nëse jo juridikisht, së paku faktikisht, gjë që do ta mundësonte Asociacioni.

Propozimi evropian

Propozimi franko-gjerman duket se kënaq synimet kryesore të të dyja palëve: Kosovës i mundëson rrumbullakim të procesit të shtetformimit me anëtarësim në organizatat ndërkombëtare, ndërkohë që Serbisë i garanton një entitet brenda Kosovës (Asociacioni), i cili do të krijonte mundësi për serbët etnikë të jenë autonom në veprimin dhe organizimin shoqëror. Konkretisht, ky propozim parasheh që vitin e ardhshëm të nënshkruhet një marrëveshje tjetër për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, njëjtë si ajo e vitit 2013. Në këtë marrëveshje propozohet që Serbia të mos e pengojë anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, kurse pas 10 vjetësh, kur ajo të jetë në prag të anëtarësimit në BE, edhe faktikisht ta njohë Kosovën si shtet i pavarur.

Megjithatë, edhe ky propozim ka gjasa të mos i sjellë palët deri te marrëveshja finale për dy arsye: e para është retorika e zjarrtë anti-“zajednicë”, pra kundër Asociacionit, që e karakterizoi veprimin politik në dhjetë vitet e fundit të Vetëvendosjes dhe liderit të saj, Albin Kurti. Ky narrativ dhe refuzim, në fakt, ndikoi që Gjykata Kushtetuese e Kosovës ta hedhë poshtë si projekt antikushtetues. Dhe, e dyta, refuzimi i pranimit të Kosovës nga ana e Serbisë, i cili është ngritur në një lloj dogme politike që rëndë mund të anashkalohet nga bartësit e institucioneve të Serbisë. Një marrëveshje finale, madje, do të implikonte ndryshime kushtetuese në të dyja vendet, me ç’rast Kosova do ta përfshinte Asociacionin, kurse Serbia do ta përjashtonte Kosovën. Kjo e bën propozimin franko-gjerman një projekt jo lehtë të realizueshëm në të dyja vendet dhe me kosto të lartë politike për liderët e të dyja vendeve, të cilën duket se nuk janë të gatshëm ta paguajnë. Nëse kësaj i shtohet edhe refuzimi në tërësi nga ana e rrymës proruse në qeverinë serbe, të përfaqësuar nga kryetari i Parisë Socialiste të Serbisë dhe zv/kryeministër, Ivica Daçiq, atëherë propozimi franko-gjerman bëhet edhe më i komplikuar.

Mundësia për konflikt

Tërheqja e ministrave, gjykatësve, policëve, doganierëve dhe administratorëve serbë nga institucionet e Kosovës është hapi më radikal që deri më tani është ndërmarrë për të refuzuar sovranitetin e shtetit kosovar. Informacionet për operim të personave të armatosur në Veri kanë shtuar shqetësimet për mundësinë e përplasjeve të armatosura, të cilat mund të rikthenin luftën e vitit 1999.

Përfshirja e Rusisë dhe konteksti aktual gjeopolitik duket se shkojnë më shumë në favor të Serbisë. SHBA-ja, BE-ja dhe faktorë të tjerë të rajonit dëshirojnë ta joshin Serbinë me qëllim që ta rreshtojnë në anën e tyre dhe kundër Rusisë dhe Kinës. Andaj e kanë të ngushtuar hapësirën e manovrimit, jo vetëm për veprim në favor të Kosovës, por edhe për të vënë në vend të drejtën dhe moralin ndërkombëtar.

Në këtë aspekt, ka një qasje kryekëput realiste në zgjidhjen e problemit Prishtinë-Beograd. Kjo çështje është krejtësisht asimetrike edhe në aspektin diplomatik, por edhe në atë ekonomik e diplomatik. Kosova ka legjitimitet dhe të drejtë të kërkojë e të ketë sovranitet në tërë territorin e saj ose anëtarësim në organizatat ndërkombëtare, por është pala më e dobët në këtë kontest. Në një botë që sundohet nga shkolla realiste, ku në fund të ditës interesat shtetërorë përherë ngadhënjejnë mbi vlerat dhe parimet, është e pritshme përkëdhelja që i bëhet Serbisë. Shkëputja e Serbisë nga Rusia do të shënonte fundin e pranisë ruse në Ballkan dhe më gjerë.

Nëse analizohen kontestet midis shteteve në botë që nga fillimi i shekullit XX, mund të shihet se 80 për qind të tyre përfunduan në favor të shteteve më të fuqishme, e jo në favor të atyre që kishin të drejtë. Filozofi dhe gjenerali i Greqisë antike, Thukididi, që në shekullin IV p.e.s ka thënë: “Shtetet e fuqishme bëjnë atë që duhet bërë, kurse ato më të dobëtat e pranojnë atë që duhet pranuar”. Kjo u konfirmua si ligj edhe në kontestet e Maqedonisë së Veriut me Greqinë dhe Bullgarinë, të Shqipërisë me Greqinë ose të Kroacisë me Slloveninë…