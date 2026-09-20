AFD kryeson sërish. “Katastrofë” për CDU-në në zgjedhjet lokale, Merz: Nuk largohem
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka deklaruar se do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë, pavarësisht rezultateve të dobëta që sondazhet në dalje parashikojnë për partinë e tij, CDU, në dy zgjedhje lokale.
Në landin verilindor Mecklenburg-Vorpommern, CDU pritet të sigurojë vetëm me vështirësi përfaqësimin në parlamentin rajonal, ndërsa AfD parashikohet të marrë numrin më të madh të votave. Merz e cilësoi rezultatin për partinë e tij si një “katastrofë”.
Sipas projeksioneve të transmetuesit publik ZDF, AfD pritet të marrë rreth 38% të votave në Mecklenburg-Vorpommern, ndërsa SPD rreth 36%. Megjithatë, mundësia që AfD të drejtojë qeverinë rajonale mbetet e kufizuar, pasi partitë e tjera kanë refuzuar bashkëpunimin me të.
Edhe në Berlin, CDU pritet të humbasë vendin e parë. Projeksionet e para e vendosin CDU-në në rreth 20%, ndërsa Die Linke në afro 26%.
Rezultatet shtojnë presionin ndaj Merz, vetëm dy javë pasi CDU pësoi një tjetër humbje të fortë në landin Saksoni-Anhalt, ku AfD shënoi rritje të konsiderueshme.
Pavarësisht rezultateve, Merz deklaroi se qeveria e tij do të vazhdojë me paketën e reformave ekonomike, fiskale dhe sociale. “Reformat duhet të bëhen”, tha kancelari, duke theksuar se do të vazhdojë të mbajë përgjegjësinë për drejtimin e vendit.
Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Berlin dhe Mecklenburg-Vorpommern priten në orët në vijim.