AFD kryeson sërish. “Katastrofë” për CDU-në në zgjedhjet lokale, Merz: Nuk largohem

AFD kryeson sërish. “Katastrofë” për CDU-në në zgjedhjet lokale, Merz: Nuk largohem

Kancelari gjerman Friedrich Merz ka deklaruar se do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë, pavarësisht rezultateve të dobëta që sondazhet në dalje parashikojnë për partinë e tij, CDU, në dy zgjedhje lokale.

Në landin verilindor Mecklenburg-Vorpommern, CDU pritet të sigurojë vetëm me vështirësi përfaqësimin në parlamentin rajonal, ndërsa AfD parashikohet të marrë numrin më të madh të votave. Merz e cilësoi rezultatin për partinë e tij si një “katastrofë”.

Sipas projeksioneve të transmetuesit publik ZDF, AfD pritet të marrë rreth 38% të votave në Mecklenburg-Vorpommern, ndërsa SPD rreth 36%. Megjithatë, mundësia që AfD të drejtojë qeverinë rajonale mbetet e kufizuar, pasi partitë e tjera kanë refuzuar bashkëpunimin me të.

Edhe në Berlin, CDU pritet të humbasë vendin e parë. Projeksionet e para e vendosin CDU-në në rreth 20%, ndërsa Die Linke në afro 26%.

Rezultatet shtojnë presionin ndaj Merz, vetëm dy javë pasi CDU pësoi një tjetër humbje të fortë në landin Saksoni-Anhalt, ku AfD shënoi rritje të konsiderueshme.

Pavarësisht rezultateve, Merz deklaroi se qeveria e tij do të vazhdojë me paketën e reformave ekonomike, fiskale dhe sociale. “Reformat duhet të bëhen”, tha kancelari, duke theksuar se do të vazhdojë të mbajë përgjegjësinë për drejtimin e vendit.

Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Berlin dhe Mecklenburg-Vorpommern priten në orët në vijim.

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