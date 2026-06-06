Afati po mbaron: Kaq kohë ka Barcelona për të vendosur nëse e duan Rashfordin
E ardhmja afatgjatë e Marcus Rashford te Barcelona mbetet e paqartë, pasi klubi ende nuk ka vendosur nëse do ta aktivizojë opsionin e blerjes prej 30 milionë eurosh nga Manchester United, para se ai të skadojë, sipas MARCA.
Sulmuesi anglez, i cili aktualisht është me kombëtaren në prag të Kupës së Botës, po pret qartësi, teksa Barcelona i afrohet një afati kontraktual vendimtar që mund ta përcaktojë hapin e tij të radhës.
Barcelona ka një opsion të dakorduar për ta transferuar përfundimisht Rashford nga Manchester United për 30 milionë euro, por kjo klauzolë skadon më 15 qershor.
Nëse Barcelona nuk vepron deri atëherë, marrëveshja bëhet e pavlefshme dhe çdo transferim i ardhshëm do të kërkonte negociata të reja.
Në rast se afati kalon, Manchester United do ta rimarrë kontrollin e plotë mbi vlerësimin e Rashford, ndërsa Barcelona mund të shqyrtojë alternativa të tjera, siç është një tjetër marrëveshje huazimi.
Po ashtu raportohet se sulmuesi ka pranuar një ulje të ndjeshme të pagës për t’iu bashkuar Barcelonës.
Hansi Flick kishte lënë të kuptohej më herët se Rashford ishte pjesë e planeve të tij, por transferimi i fundit i Barcelonës prej 80 milionë eurosh për Anthony Gordon ka sjellë pasiguri të re në lidhje me rolet në repartin ofensiv të skuadrës./