Afati i dytë për regjistrim në shkollën e mesme fillon të martën
Të gjithë semimaturantët që nuk arritën të regjistrohen në shkollat e mesme gjatë afatit të parë u jepet një shans i ri për t’u regjistruar. Regjistrimi i dytë elektronik për regjistrim në shkollat e mesme për vitin shkollor 2026/2027 do të realizohet të martën, më 23 qershor. Menjëherë pas aplikimit online, nxënësit do të duhet të dorëzojnë dokumentet dhe certifikatat origjinale direkt në komisionet shkollore të mërkurën, më 24 qershor.
Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, gjatë kësaj periudhe në të gjithë vendin janë të disponueshme gjithsej 11,882 vende të lira.
Shumica e kapaciteteve të lira në klasa janë të destinuara për klasa në gjuhën maqedonase ku gjithsej janë 7,404 vende të lira.
Ndërsa për paralelet në gjuhën shqipe ka gjithsej 4,002 vende të lira, 456 vende të lira për gjuhën turke, dhe 20 vende janë të lira për mësim në gjuhën serbe.
Njëkohësisht, në ato shkolla të mesme ku paraqitet një numër më i madh kandidatësh me një numër identik pikësh, do të organizohet një test shtesë kualifikimi më 29 qershor.
“Nxënësit që nuk u regjistruan në arsimin e mesëm në vitin akademik 2026/2027 në afatin e parë të qershorit do të mund të aplikojnë për regjistrimin e dytë këtë muaj – të martën, më 23 qershor. Siç është raportuar më parë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), ka vende të lira për 11,882 nxënës për regjistrimin e dytë të qershorit për regjistrim, nga të cilët 7,404 janë për mësimdhënie në gjuhën maqedonase, 4,002 vende të lira për mësimdhënie në gjuhën shqipe, 456 për turqisht dhe 20 për mësimdhënie në gjuhën serbe”, njoftoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës.