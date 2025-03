Aeroporti Heathrow mbyllet si pasojë e zjarrit, anulohen qindra fluturime

Aeroporti Heathrow i Britanisë së Madhe do të jetë i mbyllur tërë ditën e premten, për shkak të ndërprerjes së rrymës si pasojë e një zjarri, duke bërë që qindra fluturime të anulohen.

Të paktën 1.350 fluturime për dhe nga Heathrow janë prekur nga mbyllja e aeroportit për ditën e premte, sipas gjurmuesit të fluturimeve FlightRadar 24.

“Për të ruajtur sigurinë e udhëtarëve dhe kolegëve tanë, nuk kemi zgjidhje tjetër veçse ta mbyllim Heathrow-n për të gjithë ditën”, tha aeroporti. “Udhëtarët nuk duhet të udhëtojnë drejt aeroportit në asnjë rrethanë derisa të rihapet ai”.

Brigada e Zjarrfikësve të Londrës solli 10 zjarrfikëse dhe rreth 70 zjarrfikës për ta vënë nën kontroll zjarrin disa orë pasi zjarri shpërtheu kur një transformator në një nënstacion elektrik mori flakë në perëndim të Londrës të enjten në mbrëmje.

Heathrow është një nga aeroportet më të ngarkuara në botë për udhëtime ndërkombëtare.

Janari i këtij viti ishte më i ngarkuari, me më shumë se 6.3 milionë udhëtarë, një rritje prej mbi 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Janari ishte gjithashtu muaji i 11-të radhazi me një mesatare prej mbi 200.000 udhëtarësh në ditë.

Mbyllja e përkohshme e Heathrow sjell në mendje vonesat e vitit 2023 në aeroportet britanike kur sistemi i kontrollit ajror i Mbretërisë së Bashkuar pësoi defekt, duke ngadalësuar ngritjet dhe uljet e avionëve në mbarë vendin në njërën nga ditët më të ngarkuara të vitit për udhëtime.

Heathrow tha në një komunikatë se do të njoftojë mbi operacionet e tij sapo të ketë më shumë informata për kohën e rikthimit të energjisë elektrike./REL

MARKETING