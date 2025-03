Aeroplani përplaset në një shtëpi në Minnesota

Një aeroplan u rrëzua pranë kryqëzimit të 109th Avenue North dhe Noble Parkway në Brooklyn Park, sipas Administratës Federale të Aviacionit (FAA).

Zyrtarët e FAA thonë se aeroplani, një SOCATA TBM7, i cili është me një motor, ishte nisur nga Aeroporti Ndërkombëtar i Des Moines në Iowa dhe po shkonte drejt Aeroportit të Qarkut Anoka-Blaine në Minneapolis.

FAA dhe Këshilli Kombëtar i Sigurisë së Transportit (NTSB) do të hetojnë për aksidentin, me NTSB që do të udhëheqë hetimin.

Një shtëpi është duke u djegur dhe ekipet e shpëtimit po punojnë për të evakuuar zonën.

Zyrtarët në vendngjarje thanë se askush brenda shtëpisë nuk u plagos.

FAA ka njofuar se nuk e di sesa njerëz ishin në bordin e aeroplanit.

BREAKING: A plane has crashed into a home in Brooklyn Park, Minnesota. Via @AZ_Intel_ pic.twitter.com/X4N5unCF89 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 29, 2025

