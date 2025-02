Aeroplani përplaset me automjetet, dy të vdekur dhe dy të plagosur

Dy persona kanë vdekur pasi një aeroplan u përplas me automjete në autostradën e qytetit brazilian, Sao Paulos.

Aeroplani u rrëzua në Marques de Sao Vicente Avenue në Barra Funda rreth orës 7:20 të mëngjesit me orën lokale. Nga shpërthimi mbetën të plagosur edhe dy persona të tjerë.

Nga pamjet e publikuara në rrjetet sociale shihen automjetet teksa kanë marrë flakë.

Në lidhje me ngjarjen e rëndë ende nuk dihet shkaku.

Triste mas confirmado a queda de uma aeronave em São Paulo ! @OnDisasters pic.twitter.com/32LV7JqLY2 — Henrique Garcia (@luizhen95262129) February 7, 2025

