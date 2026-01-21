Aeroplani i Trumpit kthehet në SHBA për shkak të “problemit elektrik” gjatë rrugës për në Davos

Aeroplani i Trumpit kthehet në SHBA për shkak të “problemit elektrik” gjatë rrugës për në Davos

Aeroplani i presidentit amerikan Donald Trump u detyrua të kthehej në SHBA menjëherë pas ngritjes të martën vonë, ndërsa po shkonte drejt Davosit të Zvicrës, për shkak të asaj që Shtëpia e Bardhë e përshkroi si një “problem të vogël elektrik”, transmeton Anadolu.

“Pas ngritjes, ekuipazhi i AF1 (Air Force One) identifikoi një problem të vogël elektrik. Për shkak të kujdesit të tepruar, AF1 po kthehet në bazën e përbashkët ‘Andrews’. Presidenti dhe ekipi do të hipin në një avion tjetër dhe do të vazhdojnë për në Zvicër”, shkroi llogaria e Reagimit të Shpejtë e Shtëpisë së Bardhë të Trumpit në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.

Trumpi po udhëtonte për në Davos për të marrë pjesë në Forumin Ekonomik Botëror.

Para se të nisej, ai u tha gazetarëve se “Ky do të jetë një udhëtim interesant. Nuk kam ide se çfarë do të ndodhë, por ju jeni të përfaqësuar mirë”.

MARKETING

Të ngjajshme

LSDM: VMRO-DPMNE la qytetarët në mes të borës

LSDM: VMRO-DPMNE la qytetarët në mes të borës

Netanyahu pranon ftesën e Trumpit për t’u bashkuar me Bordin e Paqes për Gazën

Netanyahu pranon ftesën e Trumpit për t’u bashkuar me Bordin e Paqes për Gazën

Sulme ushtarake izraelite dhe operacione shkatërrimi godasin Gazën, pavarësisht armëpushimit

Sulme ushtarake izraelite dhe operacione shkatërrimi godasin Gazën, pavarësisht armëpushimit

Liga e Kampionëve sjell nëntë përballje, sot luhen ndeshje vendimtare dhe duele të forta

Liga e Kampionëve sjell nëntë përballje, sot luhen ndeshje vendimtare dhe duele të forta

Trump fton Osmanin të përfaqësojë Kosovën në Bordin e Paqes për Gazën

Trump fton Osmanin të përfaqësojë Kosovën në Bordin e Paqes për Gazën

VLEN: Ristovi s’është rast i izoluar, “ombrella” e drejtësisë së kapur po çahet

VLEN: Ristovi s’është rast i izoluar, “ombrella” e drejtësisë së kapur po çahet