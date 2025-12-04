Aeroplani F-16 i ushtrisë amerikane rrëzohet në Kaliforni, piloti katapultoi në sekondat e fundit
Një aeroplan luftarak F-16C Fighting Falcon i Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara, nga skuadroni demonstrues elitar Thunderbirds, u rrëzua gjatë një misioni rutinë stërvitor mbi shkretëtirën Mojave të Kalifornisë të mërkurën në mëngjes. Piloti mbijetoi pasi katapultoi pak çaste para përplasjes, konfirmuan zyrtarët ushtarakë.
Aeroplani u rrëzua pranë Tronës, një komunitet i painkorporuar në Qarkun San Bernardino. Sipas Zyrës së Çështjeve Publike të Thunderbirds dhe shërbimeve lokale të emergjencës, aeroplani ra në një shtrat të thatë liqeni disa kilometra larg zonave të banuara, duke mos paraqitur rrezik për komunitetet aty pranë.
Autoritetet thanë se nuk kishte lirime materialesh të rrezikshme përtej perimetrit të rrëzimit, megjithëse ekipet mjedisore të Forcave Ajrore u vendosën aty si masë paraprake për shkak të pranisë së hidrazinës, një substancë e paqëndrueshme që përdoret në sistemin e energjisë emergjente të F-16-sës.
Forcat Ajrore thanë se aeroplani po kryente një manovër stërvitore ajrore me performancë të lartë kur ndodhi incidenti. Një bord zyrtar i sigurisë ka nisur një hetim të plotë për të përcaktuar shkakun.
Zyrtarët lokalë u bënë thirrje qytetarëve të shmangnin zonën ndërsa ekipet siguronin perimetrin.
Administrata Federale e Aviacionit (FAA) konfirmoi se fluturimi u zhvillua plotësisht brenda hapësirës ajrore të kufizuar ushtarake.
Thunderbirds, të formuar në vitin 1953, janë të njohur në mbarë botën për akrobacitë precize dhe demonstrimet ekstreme të fluturimit. Pavarësisht protokolleve të rrepta të sigurisë, ekipi ka përjetuar disa incidente serioze ndër vite.
Hetuesit po analizojnë të dhënat e fluturimit dhe po intervistojnë personelin e skuadriljes. Forcat Ajrore pritet të publikojnë gjetjet paraprake në javët e ardhshme. /Telegrafi/
🇺🇸 A U.S. Air Force Thunderbirds F-16 crashed in California during a training flight. The pilot successfully ejected and survived. pic.twitter.com/FHKl8nGS6r
— Visegrád 24 (@visegrad24) December 4, 2025