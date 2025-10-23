Aeroplanët luftarakë rusë shkelin përsëri hapësirën ajrore të NATO-s, tanimë mbi Lituani
Dy aeroplanë ushtarakë rusë shkelën hapësirën ajrore të NATO-s në Lituani, duke e detyruar aleancën të ngrinte në ajër aeroplanë luftarakë.
Ushtria e Lituanisë tha se një aeroplan luftarak rus Su-30 dhe një tanker furnizimi me karburant Il-78 shkelën hapësirën ajrore sovrane të vendit dhe qëndruan atje për 18 sekonda, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ushtria tha se të dy aeroplanët ushtarakë rusë hynë në Lituani nga rajoni i Kaliningradit.
Si rezultat, aeroplanët spanjollë Eurofighter Typhoon nga Policia Ajrore Baltike e NATO-s u ngritën në ajër si përgjigje dhe po patrullojnë zonën, shtoi ushtria.
Presidenti lituanez Gitanas Nauseda tha: “Këtë mbrëmje, aeroplanët ushtarakë rusë shkelën hapësirën ajrore lituaneze. Kjo është një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar dhe integritetit territorial të Lituanisë”.
“Edhe një herë, kjo konfirmon rëndësinë e forcimit të gatishmërisë së mbrojtjes ajrore evropiane”.
Në javët e fundit, Evropa ka qenë dëshmitare e “përballjeve me aeroplanë luftarakë rusë”, pamjeve misterioze të dronëve të mëdhenj dhe aktiviteteve të koordinuara sabotimi që kanë dëmtuar operacionet në aeroportet kryesore.
Dhe ekspertët e sigurisë dhe ushtarakë të gjithë drejtuan gishtin nga Vladimir Putin, i cili ka një të kaluar të frikshme të orkestrimit të aktiviteteve sabotimi dhe teknikave të tjera të luftës hibride kundër Perëndimit.