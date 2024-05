Administrativja refuzon kërkesën e Frontit Evropian për Zhelinën, VLEN: Drejtësia fitoi, vullneti i qytetarëve do të shkoj në vend

Nga Koalicioni VLEN kanë reaguar pas vendimit të Gjykatës Administrative për të refuzuar kërkesën e Frontit Evropian lidhur me vendvotimin 2101 në Komunën e Zhelinës, me ç’rast tani pritet të ketë rivotim, raporton SHENJA.

“E përshëndesim vendimin e Gjykatës Administrative, e cila është në një vijë me vullnetin të cilin qytetarët e shprehën më 8 maj. Ky vendim dëshmon edhe njëherë se shpresa për qytetarët në vend po vjen, ndërsa manipulimet dhe krimi i këtij pushteti hibrid po bie.

Ndryshimi i filluar më 8 maj, ka filluar të realizohet, por që të jetë edhe më i shpejtë dhe më efikas i ftojmë qytetarët e vendvotimit 2101 – Komuna e Zhelinës, që të mërkurën (më datë 22 maj) të dalin dhe të shprehin vullnetin e tyre, të lirë, pa iu nënshtruar trysnive të BDI-së dhe manipuluesve të saj në ikje.

Ndryshimi i nisur nuk ka kthim prapa. Ja VLEN për Zhelinën dhe për çdo qytetar në vendin tone”, thuhet në komunikatën e VLEN-it.

