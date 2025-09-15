Administrata Trump planifikon një afat të ri për TikTok-un

Administrata Trump planifikon një afat të ri për TikTok-un

Administrata Trump pritet të zgjasë afatin e 17 shtatorit për kompaninë kineze ByteDance për të shitur ose mbyllur asetet amerikane të aplikacionit të njohur të videove TikTok, tha një burim i njohur me çështjen për Reuters.
Nëse zgjatja konfirmohet, do të jetë hera e katërt që Presidenti Donald Trump i jep ByteDance një afat tjetër, i cili fillimisht ishte vendosur në janar 2025, për të shitur ose mbyllur platformën.

E ardhmja e paqartë për TikTok-un

Muajin e kaluar, Trump tha se kishte identifikuar blerës potencialë amerikanë për aplikacionin dhe nuk e përjashtoi një zgjatje të mëtejshme. Por të dielën në mbrëmje, kur u pyet për të ardhmen e TikTok, përgjigjja e tij ishte e paqartë:

“Ndoshta e bëjmë, ndoshta jo. Po negociojmë për TikTok tani. Mund ta lëmë të shuhet, ose mund të… Nuk e di, varet nga Kina. Nuk ka shumë rëndësi. Do të doja ta bëja për fëmijët.”

Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment mbi zgjatjen e pritur, e cila, nëse miratohet, do të sinjalizonte një gatishmëri për ta mbajtur aplikacionin të përdorur nga rreth 170 milionë amerikanë.

Pavarësisht shqetësimeve nga zyrtarët amerikanë në lidhje me shfrytëzimin e mundshëm të TikTok nga Pekini — siç është spiunimi, shantazhi ose censurimi i përdoruesve — Trump duket i vendosur ta shpëtojë aplikacionin.

Progresi në negociatat për shitjen ka qenë i ngadaltë, pasi Kina kërkon miratim për çdo marrëveshje që përfshin dhënien e algoritmit të TikTok tek blerësit amerikanë. Të dielën,

Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Besant, dhe Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së, James Grier, filluan bisedimet tregtare me Zëvendëskryeministrin kinez He Lifeng dhe kryenegociatorin e Pekinit, Li Qianggang, në Spanjë. Megjithatë, një marrëveshje nuk pritet të arrihet para 17 shtatorit, tha burimi.

MARKETING

Të ngjajshme

Apple zbulon disa nga çmimet e riparimit për modelet e reja iPhone

Apple zbulon disa nga çmimet e riparimit për modelet e reja iPhone

RISITË/ Apple prezanton iPhone 17 Pro dhe Pro Max

RISITË/ Apple prezanton iPhone 17 Pro dhe Pro Max

iPhone 17 Air do të jetë sakrifica e Apple për vizionin e së ardhmes

iPhone 17 Air do të jetë sakrifica e Apple për vizionin e së ardhmes

Komisioni Evropian gjobit Google, 2.95 miliardë euro për praktika antikonkurruese në teknologjinë e reklamave

Komisioni Evropian gjobit Google, 2.95 miliardë euro për praktika antikonkurruese në teknologjinë e reklamave

Zbulohet koha e lansimit të serisë Xiaomi 16

Zbulohet koha e lansimit të serisë Xiaomi 16

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja