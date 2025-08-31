Administrata Trump lëviz për të pushuar nga puna shumicën e gazetarëve të Zërit të Amerikës
Administrata Trump ka ndërmarrë hapa për të pushuar nga puna pothuajse 500 punonjës të organizatës së lajmeve Zëri i Amerikës (VOA), të financuar nga qeveria federale.
Ky hap është i fundit në përpjekjen e presidentit Donald Trump për të mbyllur këtë agjenci, të cilën Shtëpia e Bardhë e ka akuzuar si “radikale”, transmeton Telegrafi.
Drejtoresha ekzekutive në detyrë e agjencisë mëmë të Zërit të Amerikës, Kari Lake, tha se vendimi do të “ndihmonte në uljen e burokracisë federale, përmirësimin e shërbimit të agjencisë dhe kursimin e më shumë parave të fituara me mund për popullin amerikan”.
Një sindikatë që përfaqëson punonjësit e quajti këtë hap të paligjshëm në një deklaratë për New York Times.
Zëri i Amerikës u krijua gjatë Luftës së Dytë Botërore për t’iu kundërvënë propagandës naziste dhe është bërë një transmetues i madh global.
Agjencia mbikëqyret nga Agjencia për Median Globale (USAGM), e cila tha se do të eliminoheshin gjithsej 532 pozicione. Shumica e këtyre punonjësve janë nga Zëri i Amerikës, i cili do të mbetej me 108 punonjës, sipas një dokumenti gjyqësor.
Në qershor, Lake njoftoi se 639 punonjës do të pushoheshin nga puna, megjithëse njoftimet u anuluan më vonë për shkak të gabimeve në dokumente. Disa punonjës ngritën gjithashtu padi për të bllokuar shkarkimet.
Njoftimi vonë të premten në mbrëmje erdhi një ditë pasi një gjyqtar vendosi se administrata Trump nuk kishte ndjekur procedurat e duhura në përpjekjen e saj për të shkarkuar drejtorin e Zërit të Amerikës, Michael Abramowitz.
Gjykatësi gjithashtu urdhëroi që Lake të jepte një dëshmi, ku ajo do të pyetej nga avokatët.
Padia u ngrit nga një grup punonjësish të agjencisë që përpiqeshin të bllokonin përpjekjet për të mbyllur Zërin e Amerikës.
“Ne i konsiderojmë sulmet e vazhdueshme të Lake ndaj agjencisë sonë të neveritshme”, thanë ata në një deklaratë për CBS News.
“Ne mezi presim dëshminë e saj për të dëgjuar nëse plani i saj për të shpërbërë Zërin e Amerikës është bërë me procesin rigoroz të shqyrtimit që kërkon Kongresi. Deri më tani nuk kemi parë asnjë provë për këtë, dhe si të tillë ne do të vazhdojmë të luftojmë për atë që besojmë se janë të drejtat tona sipas ligjit”, shtuan ata.
Shumica e gazetarëve të Zërit të Amerikës kanë qenë në pushim administrativ që nga marsi, por disa staf që flasin gjuhën persisht u thirrën përsëri ndërsa shpërtheu lufta midis Izraelit dhe Iranit këtë verë.
Njoftimet gjithashtu nuk do të ndikojnë te gazetarët që punojnë në degën e Zyrës së Transmetimeve në Kubë, e cila transmeton lajme në spanjisht nga Miami.
Kritikët thonë se përpjekjet e Trump për të hequr dorë nga Zëri i Amerikës përbëjnë një sulm ndaj lirisë së shtypit, dhe ndikojnë në aftësinë e Amerikës për të ushtruar pushtet të butë jashtë vendit. Administrata e ka akuzuar këtë medium si “anti-Trump” dhe “radikal”.
Zëri i Amerikës transmeton përmbajtje televizive, radiofonike dhe digjitale në pothuajse 50 gjuhë.