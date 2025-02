Ademi: VLEN për çdo ditë po merr “shuplaka” nga Mickoski, po dëmtojnë të arriturat e shqiptarëve

Nënkryetari i BDI-së, në një postim në rrjetin social facebook shkruan se VLEN, përveç vetvetes, po vazhdon të nënçmojë, fyejë dhe dëmtojë të arriturat e shqiptarëve në RMV.

Ai thotë se ata çdo ditë po marrin “shuplaka” nga shefi i tyre Mickoski.

“Thanë se “do të punësohen qindra e mijëra shqiptarë”, ndërsa të nesërmen përfunduan se “do t’i jepen vendime atyre me kontrata në shëndetësi”. Edhe nga kjo reteruan, sepse Mickoski u tha se “lista bëni sa të doni, por punësime nuk ka”.

Për ta përmbyll javën, po ju sjellim të arriturat e VLEN-it në shtatë ditët e fundit:

– Ndërmarrja Publike “Rrugët Shtetërore” avancon 16 maqedonas – 0 shqiptarë

– Parlamenti punëson dhe avancon 23 maqedonas – 3 shqiptarë

– Ministri shqiptar i Politikave Sociale, nga dhjetëra kandidatë shqiptarë, punëson maqedonas në Tetovë

– Zëvendësministrit të VLEN-it në Ministrinë e Kulturës i merren të gjitha kompetencat

– Drejtorit shqiptar në Drejtorinë e të Hyrave Publike në Tetovë i merren kompetencat dhe i jepen zëvendësit maqedonas

– Ministri i Administratës, Goran Minçev e quan zëvendëskryeministrin “Liza e Botës së Çudirave”

– Ministrja e Financave, Koçovska thotë se as nuk ka nënshkruar dhe as nuk nënshkruajë vendime për punësime etnike

– Mickoski qorton zëvendëskryeministrin e VLEN-it: “Bëni plane e lista sa të doni, por derisa të jem kryeministër, nuk do të ketë punësime etnike”

… dhe nënçmimi vazhdon!”, ka shkruar Ademi.

