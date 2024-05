Ademi: U konstatua se Fronti Europian e ka legjitimitetin për të negociuar për Qeverinë

Pas mbledhjes së BDI-së në Reçicë të Vogël, zëdhënësi i kësaj partie, Arbër Ademi para gazetarëve tha se është konstatuar se Frontit Europian i takon legjitimiteri për të formuar Qeverinë e re.

“U konstatua se legjitimiteti i takon Frontit Europian dhe partive që e përbëjnë Frontin Europian në përputhje me Marrëveshjen e Ohrit… Ky legjitimitet i marrë nga ana e sovranit nuk mund të devijojë as me inzhiniring e as me marrëveshje politike për të devijuar vullnetin e qytetarëve në institucionet përkatëse të cilat janë përgjegjëse për mbarëvajtjen e procesit”, tha Ademi.

