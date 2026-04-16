Ademi: Tirana mbështet nismën për provimin e jurisprudencës në shqip në RMV, pritet reagimi i Prishtinës

Iniciatori i dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe në RMV, Mevlan Ademi, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një takim me Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, në Tirana.

Ademi theksoi se gjatë takimit ka paraqitur rrugëtimin dyvjeçar të kësaj nisme dhe kërkesat konkrete, të cilat sipas tij janë dëgjuar me vëmendje nga ministri Hoxha.

Ai bëri të ditur se nga pala shqiptare është shprehur mbështetje e qartë dhe përkrahje për këtë kauzë, duke shtuar se “Tirana dëshmoi se na mbështet, ndërsa e pret të njejtën edhe nga Prishtina zyrtare”.

Në vijim shkrimi i plotë i Ademit:

Tirana dëgjoi!🇦🇱
Pata kënaqësinë të takoj Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, z. Ferit Hoxha, i cili me shumë vëmendje dëgjoi rrugëtimin tonë dyvjeçar dhe kërkesat tona.
Me vendosmëri, ai shprehu mbështetjen dhe përkrahjen për kauzën tonë.
Tirana dëshmoi se na mbështet — tani presim edhe Prishtinën. 🇽🇰

Të ngjajshme

(VIDEO) Qytetarët në Maqedoni preferojnë spitalet shtetërore

(VIDEO) Qytetarët në Maqedoni preferojnë spitalet shtetërore

(VIDEO) Paga e Haqim Ramadanit përplas BDI-në dhe Çairin

(VIDEO) Paga e Haqim Ramadanit përplas BDI-në dhe Çairin

(VIDEO) Gjendja e krizës së naftës në Maqedoni zgjatet deri më 20 korrik

(VIDEO) Gjendja e krizës së naftës në Maqedoni zgjatet deri më 20 korrik

(VIDEO) Universitetet mbështesin ligjet për arsim të lartë

(VIDEO) Universitetet mbështesin ligjet për arsim të lartë

Kryeparlamentari Gashi takohet në Stamboll me homologun nga Gjeorgjia

Kryeparlamentari Gashi takohet në Stamboll me homologun nga Gjeorgjia

Rasti i Haqim Ramadanit, komuna e Çairit: Çdo angazhim është ligjor, transparent dhe i lidhur me punë konkrete

Rasti i Haqim Ramadanit, komuna e Çairit: Çdo angazhim është ligjor, transparent dhe i lidhur me punë konkrete