Ademi: Gjykata Kushtetuese është shndërruar në një mjet të kësaj qeverie për të minuar çdo arritje nga Marrëveshja e Ohrit

Ademi: Gjykata Kushtetuese është shndërruar në një mjet të kësaj qeverie për të minuar çdo arritje nga Marrëveshja e Ohrit

Nënkryetari i BDI-së, Arbër Ademi ka reaguar pas rrëzimit të iniciativave në Gjykatën Kushtetuese për sistemin “Safe City”. Ai ka rikujtuar paralajmërimin e tyre se Gjykata Kushtetuese është shndërruar në një mjet të kësaj qeverie për të minuar çdo arritje nga Marrëveshja e Ohrit.
“Prej kohësh e kemi thënë: Gjykata Kushtetuese është shndërruar në një mjet të kësaj qeverie për të minuar çdo arritje nga Marrëveshja e Ohrit.
Kryetari i këtij institucioni parapolitik, Kostadinovski nuk e fsheh anti-shqiptarizmin: Për “Safe City”, sms-porositë të dërgohen vetëm në maqedonisht! Edhe në anglisht lëshohen porositë, por vetëm në shqip nuk mundet.
Me këtë ai shkel vetë Kushtetutën. Vendimi i tyre sot është keqpërdorim i pozitës zyrtare, duke ndërhyrë brutalisht në rendin juridik të vendit.
Poashtu, edhe një herë, dy gjyqtarët shqiptarë dhe ai turk u mbivotuan si në vitet e nëntëdhjeta.
Çfarë të themi më shumë?! Ata që thonin “rrini rehat, ka kush kujdeset për shqiptarët”, sot zë nuk guxojnë të bëjnë. Keq, shumë keq!”, ka shkruar Ademi.

MARKETING

Të ngjajshme

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese: Ai që ka makinë duhet të ketë edhe telefon edhe e-mail, nëse jo le të vozitet me kali

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese: Ai që ka makinë duhet të ketë edhe telefon edhe e-mail, nëse jo le të vozitet me kali

“Rosatom” evakuon 150 punonjës tjerë nga centrali bërthamor “Bushehr” në Iran

“Rosatom” evakuon 150 punonjës tjerë nga centrali bërthamor “Bushehr” në Iran

Refuzohen të gjitha iniciativat, “Safe City” i mbijeton edhe Gjykatës Kushtetuese

Refuzohen të gjitha iniciativat, “Safe City” i mbijeton edhe Gjykatës Kushtetuese

Vendet e IEA-së bien dakord të lirojnë 400 milionë fuçi nga rezervat strategjike

Vendet e IEA-së bien dakord të lirojnë 400 milionë fuçi nga rezervat strategjike

Katari dënon sulmet iraniane, paralajmëron pasoja serioze

Katari dënon sulmet iraniane, paralajmëron pasoja serioze

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë “së shpejti”

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë “së shpejti”