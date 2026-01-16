Ademi: Ahmeti dhe Mickoski do të diskutojnë zgjedhjen e qeverisë me Badenter
Takimi midis liderit të BDI-së, Ali Ahmeti, dhe kryeministrit Hristijan Mickoski ende nuk është rënë dakord, tha sekretari i përgjithshëm i BDI-së, Arbër Ademi.
Ademi për “24 Analiza” tha se Ahmeti do të hapë kërkesat kryesore të kongresit të BDI-së me Mickoskin në takim: zgjedhja e një qeverie me Badenter dhe Badenter në vendimet e Gjykatës Kushtetuese për ligje me shumicë të dyfishtë.
“Këto dy propozime janë për të mirën e të gjithë qytetarëve dhe për forcimin e natyrës unitare të shtetit. Ato absolutisht burojnë nga Kushtetuta. BDI nuk po heq dorë nga zgjedhjet parlamentare, por së pari duhet të ndërhyjmë në ligjin për qeverinë në mënyrë që të mos ketë përfaqësues jolegjitimë të shqiptarëve”, tha Ademi.
Ademi kritikoi gjithashtu qëndrimin e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, se nëse Badenter hyn në gjykatë, Gjykata Kushtetuese duhet të mbyllet.
“Darko Kostadinovski është një ushtar partie, që kur u bë kryetar i Gjykatës Kushtetuese ai ka ngritur të gjitha rastet e ndjeshme etnike. Njerëz si ai me pikëpamjet e tij shkaktuan vitin 2001”, tha Ademi.
Ai tha se nuk ka marrëveshje as për ligjin “Safe City” dhe as për Avokatin e Popullit.
Ademi i dërgoi një mesazh edhe Venko Filipçes, i cili tha se të gjithë ata që ulen në tryezë me Mickoskin mbështesin kriminelët.
“Nëse Filipçe u ndie kështu kur u takua me Mickoskin në mënyrë sekrete në qeveri pas aksidentit në Koçan, kjo nuk do të thotë që edhe ne duhet të ndihemi kështu”, thotë Ademi.