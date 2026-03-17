Aco Ristovi propozim për kryetar të ri të Komisionit Rregullator për Energjetikë

Aco Ristovi propozim për kryetar të ri të Komisionit Rregullator për Energjetikë

Aco Ristov është propozuar për kryetar ri Komisionit Rregullator për Energjetik (KRRE), pas dorëheqjes Marko Bislimoskit 12 shkurt.

Ai mori mbështetjen e shumicës Komisionin parlamentar për Zgjedhje dhe Emërime, me shtatë vota “pro” dhe dy “kundër”. Emërimi i tij duhet miratohet edhe seancë plenare.

Ristov është nga Radovishi dhe ka qenë kryetar i komunës nga viti 2021 deri 2025.

Për këtë post ka aplikuar edhe Shamil Rexhepi nga Tetova, i cili punon KRRE nga viti 2004.

MARKETING

