Acevski kërkon dorëheqjen e të gjithë udhëheqësisë së LSDM-së
Kostadin Acevski, kryetar i organizatës komunale të Gjorce Petrov dhe kandidat për kryetar të komunës, ka paraqitur dorëheqje të parevokueshme nga pozicioni i tij për shkak të, siç thotë ai, rezultateve të dobëta në zgjedhjet lokale.
Ai beson se është e drejtë që edhe kryetari Venko Filipçe dhe e gjithë udhëheqja e LSDM-së të japin dorëheqjen.
Jo vetëm për shkak të rezultateve të dobëta, por edhe për shkak të mënyrës se si LSDM ka vepruar në periudhën e kaluar.
Ai shton se LSDM është një ide shumë e madhe për të mbetur e panjohur.