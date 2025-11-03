Acevski kërkon dorëheqjen e të gjithë udhëheqësisë së LSDM-së

Kostadin Acevski, kryetar i organizatës komunale të Gjorce Petrov dhe kandidat për kryetar të komunës, ka paraqitur dorëheqje të parevokueshme nga pozicioni i tij për shkak të, siç thotë ai, rezultateve të dobëta në zgjedhjet lokale.

Ai beson se është e drejtë që edhe kryetari Venko Filipçe dhe e gjithë udhëheqja e LSDM-së të japin dorëheqjen.

Jo vetëm për shkak të rezultateve të dobëta, por edhe për shkak të mënyrës se si LSDM ka vepruar në periudhën e kaluar.

Ai shton se LSDM është një ide shumë e madhe për të mbetur e panjohur.

