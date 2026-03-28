AccuWeather vjen në ChatGPT – parashikimi i motit bëhet më inteligjent

Aplikacioni i njohur AccuWeather tani ofron shërbimet e tij edhe përmes ChatGPT.

AccuWeather sugjeron që përdoruesit të bëjnë pyetje ChatGPT-së si “kur është koha më e mirë sot pasdite për vrapim me kushtet më të këndshme të motit?” ose “A do të bjerë shi gjatë pushimeve të mia të planifikuara këtë fundjavë?”, por sigurisht, gjithmonë ekziston mundësia për të parë thjesht parashikimin e motit për të marrë përgjigjet e dëshiruara. Megjithatë, nga shumë nuk dëmtohet.

Pasi të lidhni aplikacionin AccuWeather me llogarinë tuaj ChatGPT, pyetjeve lidhur me motin do t’u përgjigjet një modul interaktiv i parashikimit të motit. Informacionet e disponueshme përfshijnë MinuteCast, RealFeel dhe RealFeel Shade.

“Duke integruar aplikacionin tonë në ChatGPT, AccuWeather zgjeron shtrirjen e tij globale dhe siguron që parashikimet dhe njoftimet të jenë të disponueshme atje ku miliona njerëz tashmë përdorin mjetet e bazuara në inteligjencë artificiale. AccuWeather është konfirmuar shumë herë në studime si burimi më statistikorisht i saktë i parashikimeve dhe njoftimeve të motit. Tani mund të lidheni me AccuWeather edhe në ChatGPT”, njoftoi AccuWeather.

Kjo nuk është hera e parë që AccuWeather përshtat shërbimet e tij me teknologjitë e reja. Që në vitin 2017, kompania lançoi një aplikacion të realitetit virtual për syzet Samsung Gear VR.

 

