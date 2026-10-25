Absurdi, kuptimi dhe përgjegjësia
Shkruan: Metin Izeti
Shekulli XXI nuk nisi me premtimin e një paqeje të plotë apo të një përparimi absolut, por me një ndjenjë të thellë pasigurie. Ajo që e karakterizon kohën tonë nuk është mungesa e informacionit, por mbingarkesa me të. Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë, inteligjencës artificiale dhe rrjeteve sociale e ka bërë realitetin të fragmentuar dhe të lëvizshëm: kufiri mes të vërtetës dhe simulimit, mes fshehjes dhe shfaqjes, mes përvojës së drejtpërdrejtë dhe përfaqësimit mediatik është zbehur. Njeriu i sotëm jeton në një hiper-realitet ku është gjithnjë i lidhur me rrjetin, por gjithnjë e më i vetmuar përballë përvojës së drejtpërdrejtë të jetës. Kjo nuk paraqet një çështje teknike; është një çështje ontologjike dhe etike, sepse prek vetë mënyrën se si njeriu e përjeton veten, kohën, të vërtetën dhe kuptimin.
1. Diagnostikimi i së tashmes: kriza e kuptimit dhe hiper-shpejtësia
Kriza e kuptimit që përjetojmë sot nuk vjen nga heshtja, por nga zhurma. Informacioni qarkullon me shpejtësi të paparë, por aftësia për ta përpunuar, për ta kuptuar dhe për ta lidhur me jetën reale nuk rritet në të njëjtën masë. Përkundrazi, shpesh ndodh e kundërta: sa më shumë informacion, aq më e vështirë bëhet përqendrimi; sa më shumë lidhje digjitale, aq më e madhe ndjenja e shkëputjes. Njeriu kalon nga një fragment lajmi në tjetrin, nga një imazh në tjetrin, nga një opinion në tjetrin, pa pasur kohë të ndalet dhe të pyesë: çfarë do të thotë e gjithë kjo për mua, për të tjerët dhe për të ardhmen?
Fragmentimi i realitetit është një nga shenjat më të qarta të kohës. Rrjetet sociale dhe platformat digjitale nuk e tregojnë botën ashtu siç është, por ashtu siç e ndajnë ato në copëza të vogla vëmendjeje. Secili prej nesh merr një version të pjesshëm të realitetit, të ndërtuar nga algoritme që synojnë të mbajnë interesin, jo domosdoshmërisht të sqarojnë të vërtetën. Kështu, e vërteta bëhet e lëvizshme: ajo mund të ndryshojë sipas burimit, kontekstit, interesit dhe audiencës. Njeriu jeton në një gjendje ku shfaqja zë vendin e provës, imazhi zë vendin e përvojës dhe reagimi i menjëhershëm zë vendin e mendimit të pjekur.
Kjo gjendje shoqërohet me atë që mund ta quajmë tjetërsim digjital. Kurrë më parë njerëzimi nuk ka qenë më i lidhur në rrjet, e megjithatë kurrë më parë nuk ka pasur një ndjenjë më të madhe vetmie dhe shkëputjeje nga përvoja e drejtpërdrejtë e jetës. Lidhja digjitale shpesh zëvendëson praninë, bisedën, vështrimin, prekjen dhe kohën e përbashkët. Njeriu mund të ketë mijëra kontakte dhe përsëri të ndihet i pashoqëruar. Ai mund të shohë jetën e të tjerëve në ekran dhe të ndiejë se jeta e tij mbetet gjithnjë pas. Kjo nuk është një iluzion psikologjik; është pasojë e një mjedisi që e kthen përvojën njerëzore në performancë, krahasim dhe matje të vazhdueshme.
Hiper-shpejtësia e përforcon këtë krizë. Jeta moderne është organizuar rreth menjëhershmërisë: gjithçka duhet të jetë e qasshme me një klikim, të zgjidhet shpejt, të konsumohet menjëherë. Kjo kulturë e “tani” nuk lë hapësirë për durim, pritje, pjekuri dhe përkushtim. Ndërsa shpejtësia rritet, thellësia zvogëlohet. Njeriu mëson të reagojë, por jo gjithmonë të mendojë; mëson të konsumojë, por jo gjithmonë të krijojë; mëson të jetë i zënë, por jo gjithmonë i pranishëm. Kështu, koha e jetës shndërrohet në kohë të performancës, dhe përvoja njerëzore zbrazet nga ai mundim, durim dhe përkushtim që historikisht i kanë dhënë kuptim ekzistencës.
2. Sfidat kryesore ontologjike dhe etike të kohës sonë
Pakuptimësia e së tashmes ushqehet nga tri sfida kryesore: erozioni i autonomisë njerëzore, kriza ekzistenciale dhe ekologjike, dhe humbja e fokalitetit.
Sfida e parë është erozioni i autonomisë njerëzore. Automatizimi dhe algoritmet po marrin përsipër gjithnjë e më shumë vendimmarrje, krijimtari dhe analizë. Kjo nuk do të thotë se teknologjia është në vetvete armike e njeriut; ajo mund të çlirojë kohë, të zgjerojë mundësi dhe të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve komplekse. Por kur njeriu e dorëzon pa menduar aftësinë për të zgjedhur, për të gjykuar dhe për të marrë përgjegjësi, ai rrezikon të kthehet nga subjekt i jetës së tij në konsumator pasiv të shërbimeve teknologjike. Pyetja thelbësore e shekullit XXI është pikërisht kjo: a po mbetet njeriu subjekt i jetës së tij, apo po shndërrohet në një pjesë të një sistemi që vendos për të? Iluzioni i zgjedhjes është i fortë, sepse platformat na ofrojnë mundësi të shumta, por shpesh ato mundësi janë të paracaktuara nga logjika e fitimit, e vëmendjes dhe e kontrollit. Prandaj, autonomia nuk mbrohet vetëm me deklarata për liri; ajo kërkon arsim kritik, transparencë, qeverisje etike të teknologjisë dhe një kulturë që e vlerëson mendimin e pavarur.
Sfida e dytë është kriza ekzistenciale dhe ekologjike. Kërcënimet globale — kriza klimatike, konfliktet gjeopolitike, paqëndrueshmëria ekonomike — krijojnë një ndjenjë plogështie kolektive, ku e ardhmja nuk shihet më si një hapësirë e hapur shprese, por si një burim ankthi. Shumë njerëz nuk e kanë të qartë nëse do të kenë një të ardhme të sigurt, nëse puna e tyre do të ketë kuptim, nëse mjedisi do të mbetet i jetueshëm. Kjo pasiguri nuk është vetem emocionale; ajo ka pasoja etike, sepse dobëson solidaritetin dhe besimin mes njerëzve. Kur e ardhmja shihet si kërcënim, njeriu priret të mbrojë vetëm interesin e menjëhershëm dhe të harrojë përgjegjësinë ndaj brezave të ardhshëm. Prandaj, kriza ekologjike është njëkohësisht krizë e kuptimit: ajo na detyron të pyesim se çfarë lloj jete duam të ruajmë dhe çfarë lloj njeriu duam të jemi.
Sfida e tretë është humbja e fokalitetit. Jetojmë në një kulturë të menjëhershmërisë, ku gjithçka është e qasshme me një klikim, por asgjë nuk ka thellësi apo vazhdimësi. Vëmendja është bërë mall, dhe mendja mësohet të kërcejë nga një stimul në tjetrin. Kjo sjell zbrazjen e përvojës njerëzore nga mundimi, durimi dhe përkushtimi — elemente që historikisht i kanë dhënë kuptim ekzistencës. Njeriu që nuk duron dot të presë, nuk mund të ndërtojë marrëdhënie të thella; njeriu që nuk përqendrohet dot, nuk mund të mendojë në mënyrë kritike; njeriu që nuk përkushtohet, nuk mund të krijojë vepër autentike. Humbja e fokalitetit nuk është vetëm humbje e vëmendjes; është humbje e aftësisë për të dhënë kuptim përmes përpjekjes.
3. Rrugëdaljet: si ta rindërtojmë të ardhmen?
Filozofia e shekullit XXI nuk duhet të mjaftohet vetëm me konstatimin e krizës; ajo duhet të ofrojë rrugëdalje praktike dhe ekzistenciale. Rrugëdalja e parë është rikthimi te vullneti krijues, pra krijimi i kuptimit. Përballë absurdit të së tashmes, përgjigjja nuk është pasiviteti. Njeriu duhet të rimarrë rolin e tij si bashkëkrijues i botës. Kjo do të thotë që teknologjia të mos përdoret si zëvendësuese e mendimit njerëzor, por si një instrument që i shërben ngritjes së tij etike dhe krijuese. Krijimi i kuptimit nuk nënkupton vetëm prodhimin e gjërave të reja; ai nënkupton aftësinë për të zgjedhur, për të gjykuar, për të marrë përgjegjësi dhe për t’i dhënë formë jetës personale e kolektive. Në këtë kuptim, arsimi, arti, shkenca dhe biseda publike kanë një rol thelbësor: ato e mbajnë gjallë aftësinë njerëzore për të pyetur dhe për të krijuar.
Rrugëdalja e dytë është rivendosja e përvojes së thellë, pra veprimet me përkushtim. Rrugëdalja kërkon kalimin nga konsumi i shpejtë te praksisi i angazhuar. Kjo nënkupton rijetësimin e punës me durim, artit autentik, mendimit kritik dhe lidhjeve njerëzore që kërkojnë prani fizike e mendore. Në një kulturë që e mat gjithçka me shpejtësi, përkushtimi bëhet akt rezistence: të lexosh një libër deri në fund, të mësosh një zanat, të dëgjosh dikë pa e ndërprerë, të ndërtosh një marrëdhënie me kohë dhe vëmendje. Këto praktika nuk janë luks; ato janë kusht për të mos u shpërbërë në rrjedhën e pafund të stimujve. Përvoja e thellë e rikthen njeriun në kontakt me vetveten dhe me botën, sepse i kujton se kuptimi nuk vjen vetëm nga jashtë, por edhe nga përpjekja e brendshme.
Rrugëdalja e tretë është etika e përgjegjësisë globale. E ardhmja e shekullit XXI kërkon një humanizëm të ri, ku liria individuale lidhet ngushtë me përgjegjësinë ndaj tjetrit dhe mjedisit. Krijimi i një hapësire ku etika i paraprin optimizimit teknologjik është parakusht për mbijetesën e subjektit njerëzor. Kjo do të thotë që zhvillimi teknologjik të mos vlerësohet vetëm me kriterin e efikasitetit, por edhe me atë të drejtësisë, dinjitetit dhe qëndrueshmërisë. Përgjegjësia globale nuk është thjesht një ide morale; ajo është një domosdoshmëri praktike, sepse problemet e kohës sonë — nga ndryshimi klimatik te pabarazia digjitale — nuk zgjidhen brenda kufijve të interesit individual.
Në këtë kuptim, sfidat e shekullit XXI nuk janë teknologjike apo ekonomike, por ontologjike. Pakuptimësia e së tashmes vjen nga shpejtësia me të cilën e kemi automatizuar jetën, duke mbetur pa kohë për ta jetuar atë. E ardhmja nuk do të varet nga ajo që makinat mund të bëjnë për ne, por nga ajo që ne refuzojmë t’u dorëzojmë atyre: aftësinë për të menduar, për të dashuruar, për të marrë përgjegjësi dhe për të krijuar kuptim përmes përpjekjes sonë autentike. Rruga drejt së ardhmes nuk është kthim prapa apo refuzim i teknologjisë, por ripërcaktim i marrëdhënies mes njeriut dhe mjeteve të tij. Njeriu duhet të mbetet subjekt, jo objekt i sistemeve që ka krijuar. Vetëm kështu absurdi i së tashmes mund të kthehet në hapësirë kuptimi, dhe trazira e shekullit XXI në një mundësi për një humanizëm më të pjekur, më të përgjegjshëm dhe më krijues.