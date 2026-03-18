Abramovich përballet me padi nga Britania e Madhe për 2.4 miliardë paund të Chelsea-t
Autoritetet britanike po përgatiten për një veprim të mundshëm ligjor kundër Roman Abramovich, pasi ai nuk respektoi afatin për të lëshuar 2.4 miliardë paundët e fituara nga shitja e klubit të futbollit Chelsea. Miliarderi rus nuk arriti të dorëzonte paratë deri në afatin e 17 marsit, mes një mosmarrëveshjeje mbi mënyrën se si do të përdoren ato përfundimisht. Zyrtarët qeveritarë kanë deklaruar se tani do të ndërmarrin hapa për t’u përgatitur për një çështje të mundshme gjyqësore, në mënyrë që paratë të mund të shpenzohen për qëllime humanitare në Ukrainë. Ata i kanë shkruar avokatëve të Abramovich për t’i paralajmëruar për këtë.
Qeveria britanike theksoi se do të rrisë gjithashtu mbështetjen për një fondacion të pavarur, i cili është krijuar për të menaxhuar paratë sapo ato të lëshohen. Një zëdhënës i qeverisë u shpreh: “Ne i dhamë Roman Abramovich shansin e tij të fundit për të bërë gjënë e duhur. Edhe një herë, ai nuk arriti të bënte donacionin që ishte zotuar.” Zëdhënësi shtoi se do të ndërmerren hapa të mëtejshëm për të siguruar që premtimi i bërë në kohën e shitjes së Chelsea-t të mbahet.
Abramovich e shiti Chelsea-n në vitin 2022 nën presionin e qeverisë britanike, pas pushtimit rus të Ukrainës. Për shkak se ai ishte nën sanksione në atë kohë, qeveria i dha një licencë për të shitur klubin londinez, me kusht që paratë të shpenzoheshin për të mbështetur viktimat e luftës në Ukrainë. Që atëherë, të dyja palët kanë qenë në ngërç mbi çështjen nëse paratë duhet të shpenzohen ekskluzivisht në Ukrainë apo nëse mund të përdoren edhe gjetkë. Fondet ndodhen në një llogari bankare në Mbretërinë e Bashkuar, e kontrolluar nga kompania e Abramovich, Fordstam. Më herët këtë javë, The Guardian zbuloi se llogaritë e Fordstam tregojnë se autoritetet e Jersey-t mund të jenë duke hetuar nëse paratë përbëjnë të ardhura nga krimi.
Organizatat bamirëse të ndihmës mirëpritën premtimin e qeverisë për të vazhduar me përgatitjet për një çështje gjyqësore, por paralajmëruan se vonesat tashmë po dëmtonin Ukrainën. Bond, që përfaqëson organizatat e zhvillimit, i kërkoi qeverisë të lëshonte një licencë të re për të lejuar që interesi i akumuluar që nga shitja e vitit 2022 – rreth 200 milionë paund – të shpenzohej jashtë Ukrainës. Ministrat kanë deklaruar se janë të hapur që fitimet e ardhshme të fondacionit bamirës të shpenzohen jashtë Ukrainës, por jo paratë që aktualisht ndodhen në llogarinë bankare të Abramovich. Alison Griffin, drejtuese e fushatave humanitare në Save the Children, shprehu shqetësimin se ky veprim do të vonojë më tej lëshimin e këtyre fondeve shumë të nevojshme.