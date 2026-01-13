Abdixhiku: Zgjedhja e presidentit vetëm përmes konsensusit të gjerë politik
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka rikonfirmuar qëndrimin e partisë së tij se çështja e zgjedhjes së presidentit duhet të trajtohet përmes konsensusit të gjerë politik dhe jo përmes imponimit të një kandidati nga një subjekt i vetëm, raporton KosovaPress.
Ai, pas mbledhjes maratonike të Kryesisë së ngushtë të LDK-së, tha se nëse dikush dëshiron marrëveshje politike me LDK-në, duhet domosdoshmërisht të përfshijë edhe diskutimin për postin e presidentit. Sipas tij, LDK disponon 15 vota në Kuvend dhe këto vota nuk mund të anashkalohen në një proces që kërkon shumicë prej 80 deputetësh.
“Ajo çka ne e themi vazhdimisht është se në qoftë se dikush do marrëveshje politike me LDK-në, me LDK-në duhet të bisedojë edhe për çështjen e presidentit, por nëse dikush mendon të imponojë kandidatin e tij pa votat e LDK-së, le ta kenë fatin e botës dhe ndoshta e zgjedhin presidentin edhe pa votat tona që i kemi. Ne kemi 15 vota; ato që janë, nëse dikush do t’i ketë, duhet të bisedojë me LDK-në. Kur ulet të flasë me LDK-në, do të flasë për një kandidat që i përfaqëson interesat e popullit e jo vetëm interesat e një partie politike”, tha ai.
Duke folur për interesimin e presidentes aktuale, Vjosa Osmani, për një mandat tjetër pesëvjeçar, Abdixhiku tha se LDK nuk do të pranojë asnjë tentativë për imponim të kandidatit për president pa dakordim paraprak, duke nënvizuar se një president duhet të përfaqësojë interesin e qytetarëve dhe stabilitetin institucional të vendit, e jo interesat e një partie politike.
Abdixhiku u shpreh se në Kosovë ekzistojnë mjaft figura që mund të shërbejnë si kandidatë konsensualë për president, por theksoi se ky proces kërkon dialog të hapur mes partive politike. Sipas tij, fokusi nuk duhet të jetë te akomodimi i një individi në një pozitë, por te ndërtimi i një konsensusi që siguron stabilitet afatgjatë institucional.
“Besoj që shumë individë do të shprehin gatishmërinë për një pozitë aq fisnike e të madhe, por kush e merr unitetin dhe kush përfaqëson 80 votëshin në Parlamentin e Kosovës mbetet të shihet brenda diskutimeve të partive politike. Njëherë duhet të ulemi ne partitë politike dhe ta bëjmë këtë adresim jo në bazë të individit, akomodimit të një individi në pozitë, por në bazë të një pozite që kërkon konsensus 80-votësh. Pra, nuk është gajle e Kosovës kush e cili individ. Gajle e Kosovës duhet të jetë kush është stabiliteti i domosdoshëm dhe kush i siguron 80 votat e ardhshme”, tha ai.
Duke përjashtuar mundësinë e zgjedhjeve të reja si zgjidhje për situatën aktuale, kreu i LDK-së tha se përgjegjësia e partive politike është të ulen dhe ta adresojnë çështjen e presidentit në mënyrë serioze dhe institucionale.
“S’besoj që mendon dikush se duhet të shkohet në zgjedhje të reja. Besoj se ka plot kandidatë konsensualë. Do të vijmë edhe aty. Njëherë na lejoni ta mbajmë Kryesinë dhe Kuvendin e LDK-së dhe pastaj do të vijnë çështje tjera. Ndoshta s’ka nevojë dikush për votat e LDK-së fare. Nëse ka, LDK ka adresë, ka dhe do të ketë zot shtëpie. Mund të flasim për çështje me rëndësi, jemi të hapur për stabilitet institucional e jo për ndonjë krizë tjetër politike. Në qoftë se ka nevojë dikush për 15 votat e LDK-së, e në qoftë se s’ka, është krejt çështje legjitime. Ne qëndrimin politik e bëjmë të qartë, por për këtë qëndrim do të flasim fillimisht me deputetët e zgjedhur të LDK-së. Fati i mirë që po e mbajmë Kuvendin e LDK-së dhe Kuvendi mund të vendosë aty”, përfundoi Abdixhiku.