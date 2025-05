Abdixhiku: Shpejt do të kthejmë përgjigje, ta trajtojmë gjendjen pa arrogancë

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se shpejt do të kthejë përgjigje në letrën që ia dërgoi Kurti.

Abdixhiku ka thënë se gjendja duhet të trajtohet pa shumë arrrogancë.

“Ka ardhur një letër, do të kthejë përgjigje. Po shkoj në zyrë ta shohë letrën, e më pas do të kthejë përgjigje me kohë. Më lejoni të shkojë në zyrë ta shohë letrën, iu lus njerëzit tanë që gjendjen e tanishme ta trajtojmë pa arrogancë shumë. Do të kthejmë përgjigje zyrtare siç i takon një partie”, tha ai.

