Abdixhiku: Presidenti duhet të jetë figurë konsensuale, jo kandidat me librezë partiake

Abdixhiku: Presidenti duhet të jetë figurë konsensuale, jo kandidat me librezë partiake

Kreu i LDK-së Lumir Abdixhiku, ka folur lidhur me propozimin e Lëvizjes Vetëvendosje që Glauk Konjufca të jetë kandidat për president të vendit.

Abdixhiku tha se procesi për zgjedhjen e presidentit nuk ka qenë i dakorduar në këtë formë dhe se LDK-ja ka kërkuar një kandidat konsensual, e jo një figurë partiake.

“Ky nuk është proces me të cilin jemi marrë vesh. Kemi thënë që nuk duhet të ketë imponime dhe nuk duhet të ketë kandidatë me librezë partiake. Është thënë që duhet të ketë kandidat konsensual, por kjo nuk duket si konsensus. Gara nuk jep zgjidhje, por vetëm zgjedhje. Presidenti nuk është çështje e një gare partiake dhe as çështje e 61 votave, por e unitetit nacional brenda Republikës së Kosovës”, deklaroi Abdixhiku në një përgjigje për gazetarin e Klan Kosova, Flamur Gajtani.

Sa i përket mundësisë së mbajtjes së seancës për zgjedhjen e presidentit sot, Abdixhiku tha se LDK-ja nuk ka marrë asnjë ftesë.

“Ne nuk kemi marrë ftesë për seancë dhe përderisa nuk kemi marrë ftesë, nuk mund të supozojmë nëse do të ketë apo jo një të tillë”, tha mes tjerash ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Dokumentet e CIA-s: Kiro Gligorovit i janë ofruar 100 milionë dollarë për ta ndryshuar emrin e Maqedonisë

Dokumentet e CIA-s: Kiro Gligorovit i janë ofruar 100 milionë dollarë për ta ndryshuar emrin e Maqedonisë

Turqia: Rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur veprimeve armiqësore

Turqia: Rezervojmë të drejtën për t’iu përgjigjur veprimeve armiqësore

Partneritet strategjik ndërmjet “International Balkan University” dhe “Dijitalpark Teknokent” për zhvillimin e inovacionit dhe sipërmarrësisë në Ballkan

Partneritet strategjik ndërmjet “International Balkan University” dhe “Dijitalpark Teknokent” për zhvillimin e inovacionit dhe sipërmarrësisë në Ballkan

Gjashtë të plagosur pasi mbetjet e një droni bien në Abu Dhabi

Gjashtë të plagosur pasi mbetjet e një droni bien në Abu Dhabi

Irani sulmon tankerin amerikan të naftës në Gjirin Persik

Irani sulmon tankerin amerikan të naftës në Gjirin Persik

Osmani pyetet nëse do të kandidohet nga Kurti

Osmani pyetet nëse do të kandidohet nga Kurti