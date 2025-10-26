Abdixhiku: Nuk ka shumicë, po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme
Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku foli për media para seancës për formimin e Qeverisë.
Abdixhiku tha se nuk ka shumicë në Republikën e Kosovës, duke shtuar se sipas tij, po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
“Nuk pres asgjë, punët e mira nuk lihen në ditët e fundit. Sot bie perdja e madhe e mashtrimit tetë mujor, në të cilin mashtrim na është thënë vazhdimisht se numrat e qeverisë janë. Ja tani ku është mundësia për ta parë të vërtetën”.
“Sot mandatari duhet ta prezantojë shumicën, për ta formuar këtë shumicë, i pari i zgjedhjeve do të duhet të bënte përpjekje. Jo ta linte ditën e fundit, ditën e fundit është “show populist”, tha Abdixhiku.