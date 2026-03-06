Abdixhiku: Mbështes vendimin e Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit
Kryetari i Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka mbështetur vendimin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosova.
Përmes një reagimi publik, Abdixhiku tha se mirëpret dekretin e presidentes, duke vlerësuar përgjegjësinë dhe qartësinë kushtetuese të treguar me këtë vendim në mbrojtje të rendit kushtetues dhe funksionimit normal të institucioneve.
Ai theksoi se partia që drejton është e gatshme të marrë pjesë në konsultimet për caktimin e datës së zgjedhjeve dhe t’u drejtohet qytetarëve për një zgjidhje të re demokratike.
Sipas Abdixhikut, zgjedhjet nuk kanë qenë alternativa e preferuar e LDK-së, por shtoi se vendimi përfundimtar tani i takon qytetarëve të Kosovës.