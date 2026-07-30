Abdixhiku: Kur rrëzimi është qëllimi, LDK as nuk del më e fortë e as më e bashkuar!
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka deklaruar para delegatëve të Kuvendit të Jashtëzakonshëm se dobësimi i partisë nuk i shërben as demokracisë dhe as rrugëtimit të saj politik.
“Kur rrëzimi është qëllimi i shtëpisë së lirisë, pavarësisë dhe demokracisë, kur rreth rrëzimit provohet të reduktohet kjo shtëpi, atëherë LDK as nuk del më e fortë, as më e organizuar, as më e bashkuar”, ka thënë Abdixhiku.
Më herët, Abdixhiku para delegatëve tha se çdo vendim i marrë ka qenë në interes të partisë.