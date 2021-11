Abazoviq: Vizita e Escobarit në Malin e Zi i kushtohet luftës kundër korrupsionit

Zëvendëskryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq është deklaruar pas takimit me Zëvendës Ndihmës Sekretarin e Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Gabriel Escobar.

Ai përmes një postimi në “Twitter” tha se Mali i Zi kishte “mbështetje të madhe nga administrata e SHBA-së për sektorin e sigurisë në operacionet më komplekse”.

Abazoviq tha se vizita e Escobarit në Malin e Zi më shumë i kushtohet luftës kundër korrupsionit.

“Ajo që pretendojmë është vërtetuar. Unë mendoj se është e qartë për të gjithë tani. Ka filluar”, ka shkruar Abazoviq në Twitter.

Në ditën e parë të vizitës, Escobar është takuar me presidentin Milo Gjukanoviq gjersa dje me kryeministrin dhe kryetarin e Kuvendit, Zdravko Krivokapiq, gjegjësisht Aleks Beçiq, si dhe me përfaqësues të shoqërisë civile./arbresh.info/