Abazoviq: Nëse shumica parlamentare nuk funksionon, gjeni një model tjetër

Zëvendëskryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviq, me rastin e iniciativës së opozitës për mosbesimin e Qeverisë, theksoi se ajo kishte të bënte me zgjedhjet në Cetinje.

Duke iu përgjigjur pyetjes se cili është modeli i tejkalimit të krizës politike dhe komunikimit me Frontin Demokratik për këtë çështje, ai tha se URA asnjëherë nuk i është shmangur dialogut, raporton vijesti.me.

“Pikëpamjet tona ishin të qarta. Ne humbëm dy muaj me rrëfimin e riformatimit, ishim kundër riformatimit sipas propozimit të DF-së dhe Demokratëve. Ne ishim për një qeveri të ekspertëve dhe të tjera. Pas dy muajsh, ata disi pranuan që nuk mund të ndodhte. Nuk e di nëse duhet të humbasim edhe dy muaj kohë në disa nisma të tjera”, pohoi ai.

Ai theksoi se nëse shumica parlamentare nuk funksionon realisht, atëherë duhet gjetur një model tjetër dhe “të themi lamtumirë”.

Ai theksoi se sa i përket Grupit Parlamentar URA, ata do të marrin pjesë në dialog, do të ofrojnë një zgjidhje, do të përpiqen të shohin se cila është zgjidhja.

“Por duhet të jetë e qartë se për sa na përket neve, ka disa kufizime. Ato kanë ekzistuar edhe kur është formuar qeveria aktuale… I dëgjuat partnerët tanë ndërkombëtarë. Nuk kam faj që perceptimi i disa subjekteve politike është ashtu siç është. Kjo është puna e tyre”, shtoi ai.

Në përfundimin se demokratët kanë paralajmëruar se DF dhe URA duhet të gjejnë një emërues të përbashkët, Abazoviq tha se qëndrimet e tyre janë të qarta, duke thënë se kanë qenë dhe kanë mbetur për konceptin e ekspertëve.

“Ne besojmë se ky është minimumi rreth të cilit mund të arrihet një konsensus midis subjekteve politike që kanë një spektër programor shumë të ndryshëm… Do të shohim se cila është zgjidhja”, tha politikani shqiptar.

Ai theksoi se vendi “duhet t’i jap gaz integrimeve evropiane”, duke thënë se kushdo që e pengon këtë, nuk mund të jetë partner i GP URA.

Ndryshe, presidenti serb Milo Gjukanoviq pohoi se opozita po përgatitet për një mocion mosbesim ndaj qeverisë, e cila, sipas tij, do të jetë e suksesshme. /Telegrafi/