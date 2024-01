AAK dhe NISMA zyrtarizojnë marrëveshjen e koalicionit parazgjedhor

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe NISMA të mërkurën kanë lidhur zyrtarisht koalicion parazgjedhor.

Kjo u bë e ditur përmes një konference të përbashkët për media.

Pas nënshkrimit, Haradinaj tha se bashkimi i tyre vjen si pasojë e një ndjenje të përgjegjësisë ndaj qytetarëve të Kosovës, të cilët, sipas tij, janë anashkaluar dhe madje braktisur në disa raste nga ekzekutivi aktual.

“Ne kemi ardhur në përfundimin se qytetarët e Kosovës janë ndjerë të braktisur dhe në disa raste edhe të shtypur nga ata që duhet të ishin garantues të mirëqenies së tyre. Ky shtypje shfaqet qartë në trajtimin e sektorit të lirisë; marrim për shembull mënyrën se si janë trajtuar mësimdhënësit gjatë grevave të sindikatës. Kjo është vetëm një nga shembujt e shumtë që tregojnë indiferencën e Qeverisë ndaj nevojave të qytetarëve,” u shpreh Haradinaj.

“Sot, qytetarët tanë paguajnë tarifat më të larta të rrymës në rajon, ndërsa kjo Qeveri ka qenë një kundërshtar i hapur i investimeve në sektorin e energjisë,” shtoi ai, duke kritikuar politikën ekonomike të Qeverisë aktuale.

“Jemi në gjendje të vështirë ekonomike sepse Qeveria po përfiton në mënyra që nuk i shërbejnë popullit,” theksoi Haradinaj.

Nga ana tjetër, Limaj vlerësoi koalicionin parazgjedhor si një zhvillim pozitiv për skenën politike të Kosovës dhe për të gjithë qytetarët e saj.

“Ky bashkim parazgjedhor është pa dyshim një lajm i mirë për Kosovën dhe qytetarët e saj. Jemi dëshmitarë të gjendjes aktuale të vendit, i cili ka nevojë për unifikimin e forcave që kanë diçka për të ofruar dhe që dëshirojnë të ndryshojnë mënyrën si zhvillohet dhe pozicionohet vendi. Ka shumë çështje të rëndësishme për njerëzit e Kosovës që ata dëshirojnë të përmirësohen”, u shpreh Limaj.

“Kosova tani më shumë se kurrë ka nevojë për një energji të re bashkuese, një bashkim në diversitet dhe iniciativa të reja. Kemi nevojë për një dinamikë të re në opozitë, një opozitë të angazhuar që kritikon ku është e nevojshme dhe ofron alternativa të qarta,” deklaroi Limaj.

Kjo marrëveshje koalicioni bëhet për zgjedhjet e përgjithshme të radhës (2024-2025).

Sipas marrëvshjes, të dyja partitë dakordohen që të krijojnë Rreshtin (Frontin) e përbashkët për Shtetin e Kosovës dhe përcaktohen të hapura për zgjerim të koalicionit me të gjitha ato parti politike, nisma qytetare apo shoqata që përfaqësojnë sfera të ndryshme interesi e që për synim kanë ndaljen e degradimit të shtetit, rikthimin e demokracisë si parakusht të një zhvillimi të qëndrueshëm e afatgjatë, si dhe integrimin e Kosovës në strukturat euro-atlantike, kjo në partneritet të përhershëm me aleatët strategjikë, SHBA dhe BE.

Aty thuhet se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social Demokrate, garojnë në një Listë të Përbashkët dhe marrin përsipër që të harmonizojnë platformën politike dhe Programin për zgjedhjet e përgjithshme, kurdo që të mbahen ato.

Objektivat politike dhe aspektet teknike të këtij koalicioni, specifikohen me një aneks të veçantë që do t’i bashkohet marrëveshjes.

